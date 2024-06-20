Aldatıcı reklamlara af yok! Reklam Kurulu bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı markalarına 20,1 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği son toplantısında bazı aldatıcı reklamları değerlendirdi.

Reklam Kurulu , son toplantısında, alışveriş tercihlerini yanlış yönlendirebilecek çevre beyanlı olanlar ile bazı zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Bunlar arasında "çevresel beyan" içeren reklamlar da yer aldı. Son dönemde vatandaşların çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla reklam verenlerin, tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek şekilde "çevresel beyan" içeren reklamlara yer verdikleri görüldü. Bakanlık, tüketicilerin "yeşil aklama" da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor.

Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu da sektörel bazda incelemelere odaklandı.

Bu kapsamda, Kurul, gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 şirketin reklamlarında yer alan "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi çevreye ilişkin genel beyanların, gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle bu şirketlere idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.