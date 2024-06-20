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Aldatıcı reklamlara af yok! Reklam Kurulu bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı markalarına 20,1 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu, son toplantısında, alışveriş tercihlerini yanlış yönlendirebilecek çevre beyanlı olanlar ile bazı zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza uygulanmasını kararlaştırdı. Kurul, yılın ilk 6 ayında 931 dosyayı değerlendirirken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya için ceza uyguladı. Haziran toplantısında ele alınan 175 dosyadan 147'sinde mevzuata aykırılık bulunurken ilgililere 20,1 milyon lira idari para cezası verildi. Kurul, yılın ilk 6 ayında 811 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulanmasını uygun buldu.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:58 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:58
Aldatıcı reklamlara af yok! Reklam Kurulu bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı markalarına 20,1 milyon lira ceza kesti

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Reklam Kurulu, son toplantısında, alışveriş tercihlerini yanlış yönlendirebilecek çevre beyanlı olanlar ile bazı zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği son toplantısında bazı aldatıcı reklamları değerlendirdi.

Bunlar arasında "çevresel beyan" içeren reklamlar da yer aldı. Son dönemde vatandaşların çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla reklam verenlerin, tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek şekilde "çevresel beyan" içeren reklamlara yer verdikleri görüldü. Bakanlık, tüketicilerin "yeşil aklama" da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor.

Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu da sektörel bazda incelemelere odaklandı.

Bu kapsamda, Kurul, gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 şirketin reklamlarında yer alan "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi çevreye ilişkin genel beyanların, gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle bu şirketlere idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kurul, haziran toplantısında görüşülen 175 dosyadan 147'sinde mevzuata aykırılık buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı bu reklam ile haksız ticari uygulamalarda muhataplara durdurma cezasıyla birlikte 20 milyon 100 bin 269 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kurul tarafından 3 dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı alındı.

TAKLİT AYAKKABI: 17 REKLAM VERENE İDARİ YAPTIRIM
Kurulun haziran toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri de "taklit ayakkabı" reklamları oldu. Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

13 FİRMA HAKKINDA ANILAN REKLAMLARI DURDURMA KARARI VERİLDİ
Tüketiciler nezdinde gerek üretim kalitesi gerekse de ürün niteliği açısından her geçen gün önemi artan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ortaya çıkabilecek yanıltıcı uygulamalara karşı da Reklam Kurulu tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda ilgili coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında "Ayvalık zeytinyağı", "Ayvalık organik zeytinyağı", "Ayvalık natural sızma zeytinyağı" gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verildi.

İLK 6 AYDA 127 MİLYON 433 BİN 779 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Reklam Kurulunun verdiği bu kararlarla birlikte yılın ilk 6 ayında toplam 931 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulanması uygun bulundu.

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