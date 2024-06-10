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FETÖ'de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik

MÖZ grubu tarafından kaçırıldığı konuşulan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyeti bitik. 'Örgüt tabanından himmet kesilmesin' diye servis edilen kırpık görüntülerde eline dergi tutuşturulan Gülen'in zor nefes aldığı, anlamsız sözler sarf edip durduk yere "Evet yaşıyor" dediği objektiflere yansıdı. Öte yandan "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" sözleriyle ifşa serisi başlatan Ebuseleme Gülen'in elebaşına yazdığı mektup dolaşıma sokuldu. Cinsel tacizden sistematik işkenceye kan donduran itirafların yer aldığı mektup FETÖ'nün iç yüzünü de açık etti. İşte tüm detaylar ve o mektup...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:49 Güncelleme 10 Haziran 2024, 11:13
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları hız kazandı.

FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik 2

Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillendi.

FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik 3

Örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı.

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