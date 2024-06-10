FETÖ'de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
MÖZ grubu tarafından kaçırıldığı konuşulan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyeti bitik. 'Örgüt tabanından himmet kesilmesin' diye servis edilen kırpık görüntülerde eline dergi tutuşturulan Gülen'in zor nefes aldığı, anlamsız sözler sarf edip durduk yere "Evet yaşıyor" dediği objektiflere yansıdı. Öte yandan "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" sözleriyle ifşa serisi başlatan Ebuseleme Gülen'in elebaşına yazdığı mektup dolaşıma sokuldu. Cinsel tacizden sistematik işkenceye kan donduran itirafların yer aldığı mektup FETÖ'nün iç yüzünü de açık etti. İşte tüm detaylar ve o mektup...