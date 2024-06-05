FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda konuşuldu

Gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından, "Bana da sorulduğu için söyleyeyim; Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre FETÖ elebaşının Türkiye'ye getirildiği iddiası doğru değil" dedi.





Candaş Tolga Işık ise paylaşımında, "Az önce Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sordum. Bu haberin doğru olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON'DA GÜNDEME GELDİ

FETÖ terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar TBMM Dışişleri Komisyonu'nda da gündeme geldi.

Komisyon üyelerinden CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iddiayı Fuat Oktay'a sordu.

Salıcı'nın paylaştığı tutanaklara göre; Oktay, "Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir, bende herhangi bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" yanıtı verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" diyerek katıldı.

Fuat Oktay, bu yanıt karşısında, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç."

"BAŞKA YERE GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

MHP'li Kamil Aydın Fetullah Gülen'in başka bir yere götürülmüş olabileceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Aydın "Oğuz Bey'i ben rahatlatayım, Müyesserden daha inandırıcı olabilir; Türkiye yolunda değil ama başka bir yere götürülmüş olabilir." dedi.

Tutunaklara geçen ifadeler üzerine Fuat Oktay, " Yok, böyle bir bilgi yok diyelim. Dolayısıyla kamuoyunu yanlış bir bilgilendirmeye, spekülasyona sebebiyet vermeyelim. Yani o kısmı "of the record" söylemiş oldu Sayın Aydın, bilgiye dayalı değil." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Kamil Aydın, "Bilgiye dayalı değil. Bilgiye dayalı değil, Müyesser'inki de" yanıtını verdi.