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FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda konuşuldu

Pensilvanya'daki şer yuvasında başlayan iç savaş ile birlikte akıbeti de bilinmeyen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız kaleme aldığı yazıda, "Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" ifadelerini kullandı. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler TBMM Dışişleri Komisyonu’nda soruldu. Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay soruya ilişkin net bir yanıt verirken, ortaya çarpıcı bir iddia daha atıldı. Peki FETÖ terör örgütü ele başı Fetullah Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 18:31 Güncelleme 05 Haziran 2024, 13:48
FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda konuşuldu

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FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor. İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı, iç savaş başladı.

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FETO KAÇIRILDI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.

Bilindiği üzere Fetullahçı Terör Örgütü içimdeki 'Baş Yüceler' ve 'Mollalar' heyetleri iktidar savaşı içerisinde.

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FETÖ BİLMECESİ
FETÖ'nün akıbeti hala bilinmezliğini korumaya devam ederken, eski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, elebaşı Gülen'in Türkiye'ye teslim edildiğini iddia etti.

Eski Oda TV yazarı Müyesser YıldızEski Oda TV yazarı Müyesser Yıldız

Yıldız kaleme aldığı yazıda, "Günlerdir Pensilvanya'daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen'in sağlık durumu konuşuluyor, "Ölüyor, öldü" deniliyor. Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD'nin, Gülen'i MİT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" ifadelerini kullandı.



ASILSIZ ÇIKTI

Müyesser Yıldız'ın 'Elebaşı FETÖ, Türkiye'ye iade edildi' iddiası güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre asılsız çıktı.



Gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından, "Bana da sorulduğu için söyleyeyim; Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre FETÖ elebaşının Türkiye'ye getirildiği iddiası doğru değil" dedi.



Candaş Tolga Işık ise paylaşımında, "Az önce Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sordum. Bu haberin doğru olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON'DA GÜNDEME GELDİ
FETÖ terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar TBMM Dışişleri Komisyonu'nda da gündeme geldi.

Komisyon üyelerinden CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iddiayı Fuat Oktay'a sordu.

Salıcı'nın paylaştığı tutanaklara göre; Oktay, "Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir, bende herhangi bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?" yanıtı verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a "Bizde de bilgi bulunmuyor efendim" diyerek katıldı.

Fuat Oktay, bu yanıt karşısında, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç."

"BAŞKA YERE GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

MHP'li Kamil Aydın Fetullah Gülen'in başka bir yere götürülmüş olabileceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Aydın "Oğuz Bey'i ben rahatlatayım, Müyesserden daha inandırıcı olabilir; Türkiye yolunda değil ama başka bir yere götürülmüş olabilir." dedi.

Tutunaklara geçen ifadeler üzerine Fuat Oktay, " Yok, böyle bir bilgi yok diyelim. Dolayısıyla kamuoyunu yanlış bir bilgilendirmeye, spekülasyona sebebiyet vermeyelim. Yani o kısmı "of the record" söylemiş oldu Sayın Aydın, bilgiye dayalı değil." ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Kamil Aydın, "Bilgiye dayalı değil. Bilgiye dayalı değil, Müyesser'inki de" yanıtını verdi.

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