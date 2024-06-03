FETÖ'de 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları! Şifre 'Asude' mezarı bile hazır | Emre Uslu ve Önder Aytaç birbirine düştü: "Beni engellemiş"

FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor. İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı. Firari vatan haini Ahmet Kurucan ve Ekrem Dumanlı'nın 'asude' vurgusu yapıp Yahya Kemal Beyatlı şiirlerini örnek vermesi "elebaşı öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ, dağılmamak için yeniden organize olurken, MOSSAD ve CIA aparatı örgütün başına geçecek isim de tayin edildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, FETÖ'nün kendi içinde ikiye ayrıldığını yazarken, Türkiye'deki eski Milli Eğitim, sonra da ABD imamı olan Sait Kaya'nın Pensilvanya kampına el koyduğunu ve çağrı yaptığını iddia etti. Öte yandan FETÖ'cüler Emre Uslu ve Önder Aytaç bölünme sürecinde ayrı düştü.