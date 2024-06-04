Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atamasına yönelik protestolar dünden beri sürüyor. DEM Parti milletvekilleri ve partililerin içerisinde bulunduğu gruba, polis izin vermeyip, müdahalede bulundu.

POLİS TOMA'LARLA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hakkari'de belediye binası önüne yürümek isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin içerisinde bulunduğu gruba, polis izin vermeyip, müdahalede bulundu. Göz yaşartıcı bomba ve TOMA aracından sıkılan tazyikli su ile yapılan müdahalede, gruptaki 2 kişi baygınlık geçirdi. Hatimoğulları, polisin müdahalesine tepki gösterip, barikatı açmalarını istedi. Müdahalede 1 kişi gözaltına alınırken, kent merkezindeki olaylar ara sokaklarda sürüyor. Gerginlik devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de kent merkezine geldi. Jandarma ekipleri, ara sokaklarda polise destek amaçlı hazır bekletiliyor.

'BUNLAR, AKP'NİN BU ÜLKEYİ YÖNETME BİÇİMİDİR'

Tülay Hatimoğulları, Bulvar Caddesi'nde yapılan müdahale sonrası açıklama yaptı. Hatimoğulları, siyasi darbenin yaşandığı kentin merkezinde olduklarını söyleyerek, "Dün sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Van'da gözaltına alındı ve aslında gayriresmi bir şekilde kayyım atandı. Önce kayyım atanıyor, kolluk kuvveti belediyeyi sarıyor. İçişleri Bakanı, kayyım kağıdını daha sonra gönderiyor. İşte bu, devleti çetenin yönettiğinin göstergesidir. Mehmet Sıddık Akış eş başkanımız, 2014'te hakkında açılmış bir dava üzerinden şimdi yargılanmak üzere gözaltına alınıyor. Oysaki 2014'te açılmış olan dava dosyası bekliyor ta ki belediye eş başkanı seçilene dek o dosya bekletilmiş ve bakın hukuken olması gereken şayet bir soruşturma gerekiyorsa, bir belediye eş başkanı için yapılması gereken şudur. Soruşturma önce açılır ve süreci takip edilir. Nihai karar, hukuken bütün süreçler tamamlanana ve nihai karar açıklanana dek belediye başkanı görevinden el çektirilemez. Sonuç itibarıyla bir hüküm giyerse, onun yerine o kentin belediye meclisinden yeni bir belediye başkanı seçilir. Oysa bunlar, bütün bu aşamaları yerine getirmeden daha kayyımın atandığı kağıt bile gelmeden, belediyeyi polis, kolluk kuvveti kontrol altına alıyor. Bunlar, AKP'nin bu ülkeyi yönetme biçimidir. Bunun adı, faşizmdir, darbedir. Bunun adı, siyasi darbedir. Bu siyasi darbeyi burada, huzurunuzda bir kez daha protesto ediyor ve kabul etmeyeceğimizi bu alanda, bu meydanda haykırıyoruz" dedi.

'ÇETE HUKUKUNU REDDEDİYORUZ'

Hatimoğulları, "Bugün Bahçeli çıkmış, DEM Parti'ye laf atıyor. İçişleri Bakanını kutluyor. Çeteleri, kendisi gibi olanları kutluyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çete hukukunu reddediyoruz. Bu ülkede demokrasi kazanacak, halk kazanacak, hukuk kazanacak, özgürlükler kazanacak. Bizler kazanacağız. Halk kazanacak. Değerli Türkiye halkları, bugün Hakkari'ye kayyım atamak sadece siyasi iradeye, sadece Kürt'ün siyasi iradesine kayyım atamış demek değildir. Türkiye demokrasisine, Türkiye'deki anayasaya da Türkiye'deki hukuka da yerel yönetimler kanununa da kayyım atanmış demektir. Bu kayyımcı zihniyete karşı, bütün demokrasi güçleri hep birlikte en güçlü tutumu sergilemektedir. Bakın kayyımlar neler yaptı? Sadece belediyenin kaynaklarını çalıp, çırptılar. Hakkari halkı, bunu kabul etmeyecek. Alkış ve zılgıtlarımızla bu kayyımcı zihniyeti hep beraber kınıyoruz. Son sözümüz şu olacak; bizler direneceğiz, bizler kayyımcı anlayışa karşı tüm Türkiye halklarıyla, Türkiye'de ezilen ve sömürülenlerle, adalet isteyenlerle, Türkiye'nin demokratik bir şekilde yönetilmesini isteyenlerle beraber direneceğiz" diye konuştu.