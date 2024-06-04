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Son dakika Kabine Toplantısı kararları: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Milyonlarca kişi bekliyordu Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika Kabine Toplantısı kararları için araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar toplantı sonrası bayram tatiline dair herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 18:44 Güncelleme 04 Haziran 2024, 19:30
Son dakika Kabine Toplantısı kararları: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Milyonlarca kişi bekliyordu Başkan Erdoğan açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde büyük bir merakla beklenen açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

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Toplantının ardından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, bayram tatiline dair herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor.

İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar;

🔴 Kurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

🔴 Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

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