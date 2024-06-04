Son dakika Kabine Toplantısı kararları: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Milyonlarca kişi bekliyordu Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde büyük bir merakla beklenen açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde büyük bir merakla beklenen açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!
Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.
4 HAZİRAN 2024 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Toplantının ardından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, bayram tatiline dair herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor.
İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar;
🔴 Kurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.
🔴 Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.