Son dakika Kabine Toplantısı kararları: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Milyonlarca kişi bekliyordu Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde büyük bir merakla beklenen açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte detaylar...

4 HAZİRAN 2024 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Toplantının ardından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, bayram tatiline dair herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak ediyor.