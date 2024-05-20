Sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikastının benzer noktaları!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise bu işin perde gerisinde daha düşük ihtimalle birlikte CIA VE ABD'nin de olabileceğini söyledi. Orta Doğu politikasının şekillenmesinde İran'ın çok önemli bir faktör olduğunu belirten Ülger, "Son olarak İsrail zaten meydan okumuştu. Netanyahu, 'Günü geldiğinde biz İran'a cevap vereceğiz' diye örtülü açık bir tehditte bulunmuştu. Bunlar da bu çerçeve de akla geliyor. Fakat bunların komplo teorisi olduğu da söylenemez" diye konuştu.

"İLK GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜĞÜMDE BÜYÜK ŞOKA GİRMİŞTİM"

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise bu işin "Sabotaj mı? Kaza mı? Teknik arıza mı? Yoksa pilotaj hata mı?" olduğunun tartışılır olduğunu belirterek, "Eğer sebep pilotaj hatasıysa İran bunu nereye sığdırır bilmiyorum. Daha önce hiç helikopter eline almamış herhangi birine o siste, 'Uçuş olur mu?' diye sorun size vereceği cevap. 'Asla uçulmaz' cevabı olacak. Helikopterler sisli, puslu havalarda kullanımı zor araçlardır. Uçağa benzemez. Ben ilk görüntüleri gördüğümde büyük şoka girmiştim. Nasıl olur da bir pilot böyle bir hava da uçuşu göze alabilir diye. Büyük bir endişe duymuştum. Bu bir sabotaj veya kaza dahi olsa burada pilotun iyi sorgulanması lazım. Niye böyle bir havada tercih ettiği sorulmalı. Çünkü pilot eğer 'Ben uçmuyorum' derse o hava aracını hiç kimse uçuramaz. Bu dünyanın her tarafında geçerli bir kuraldır." ifadelerini kullandı.