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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 11:39 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 11:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye mesajı

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran Devleti'ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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