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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...

Dünya gözünü İran'a çevirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı da taşıyan helikopter kaza yaptı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından bulunan helikopterde kurtulan olmadığı öğrenildi. Peki helikopterde kimler vardı? O isimler İran için ne ifade ediyor? Öte yandan İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:34 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 11:08
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan' helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün (19 Mayıs) helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini duyurdu.

İRAN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etti.

AKINCI İHA ENKAZI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

KAZADAN 15 SAAT SONRA ULAŞILDI
Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

Enkaza ulaşıldı

KURTULAN OLMADI
Enkazına ulaşılan helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reisi ve beraberindeki heyetin son pozları

HELİKOPTERDE KİMLER VARDI?
Helikopterde bulunanlar arasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın olduğu öğrenildi.

Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İbrahim Reisi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan

Tebriz Valisi Malik Rahmati
Malik Rahmeti

Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
El-Haşim

Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi ve Pilot Albay Mohsen Daryanosh

İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin mürettebatı

İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ KİMDİR?
Hukukçu din adamı kimliğiyle bilinen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960'ta İran'ın Meşhed kentinde doğdu.

Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç Savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede henüz 25 yaşındayken Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu.

Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988'de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren 4 kişilik komitede yer aldı.

Humeyni'nin ölümü sonrası Ali Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükselen Reisi, 1989-1994 yıllarında Tahran Başsavcılığı görevinde bulundu. 1994 yılında Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Reisi, 10 yıl boyunca bu görevde kaldı.

Reisi, 2004'te Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atandı. 2014 yılında İran Genel Başsavcılığına atanan Reisi, 2016'da yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığı'na getirildi.

Ülkede 19 Mayıs 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Reisi, o dönemdeki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı seçimleri kaybetti.

Reisi, kendisinden önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Sadık Laricani'nin Hamaney tarafından görevden alınarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığına atanmasının ardından Mart 2019'da boşalan Yargı Erki Başkanlığı'na getirildi.

İran'da 18 Haziran 2021'de gerçekleştirilen seçimde Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak açık ara farkla kazanıp ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde özellikle komşularla ilişkilere öncelik veren dış politika izlendi. Bu dönemde Suudi Arabistan ile ilişkiler 7 yıl aradan sonra yeniden kuruldu.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ
Reisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

İbrahim Reisi'nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adayların arasında bulunuyordu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN EMİR ABDULLAHİYAN KİMDİR?
Muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1964 yılında İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde doğdu.

1991 yılında Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve Farsça, Arapça ile İngilizce bilen Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Abdullahiyan, 3 yıl yardımcılığını da yaptığı eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sonrası Ağustos 2021'de Dışişleri Bakanı oldu.

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı görevinden önce, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Abdullahiyan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İran, Tahran ile Riyad arasında yaşanan gerginliğin ardından 7 yıl sonra Suudi Arabistan ile Mart 2023'te diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşma sağlandı.

CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI GEÇİCİ OLARAK GÖREVİ DEVRALACAK
İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.

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