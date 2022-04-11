Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, araştırmaların detaylandırılmasını talep etti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin titizlikle yürütülen ana soruşturma sürüyor.
ASKERİ UÇAĞIN TAKİBİ SONRASI TÜRBÜLANS İHTİMALİ
Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, dosyaya 18 maddelik dilekçe sundu.
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı ve mahkumiyetle sonuçlanan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasından alıntı yapılarak, helikopterin haricinde bölgeden kural dışı askeri uçakların uçuş gerçekleştirildiği belirtilen dilekçede, söz konusu iddialar çerçevesinde "HH721" kodlu askeri jetin, helikopterin etki mesafesine girme ve oluşturduğu türbülansla kasten veya ihmalen düşürme ihtimalinin tartışmalardan arınmış bir şekilde belirlenmesi için bilirkişi kurulunun detaylı teknik verilerle doyurucu rapor hazırlanması gerektiği bildirildi.