ARAMA KURTARMA YANLIŞ YÖNE Mİ YÖNLENDİRİLDİ?

"Pilotta tespit edilen 27.6 oranındaki karbonmonoksit ile sersemleme düzeyinde olan pilotun aynı anda uçakların oluşturduğu türbülansla düşürülmesinin örgütlü bir yapı tarafından organize edildiğini ve bu organizenin iki unsurunun birlikte gerçekleştirerek suikastın muhtemel risklerinin ortadan kaldırıldığı, işi sağlama alan bir organizasyonun gerçekleştirildiği bu örgütlü yapının ortaya çıkan unsurlar ile FETÖ/PDY örgütüne ait olduğuna dair bulgulara erişildiği, eylemden sonra harekete geçen örgütlü yapının suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik birçok tertibe giriştiği, enkaza ulaşılmasının, yaralıların sağ kurtulmasının önlendiği, teknik verilerin değerlendirilmediği, arama kurtarmanın yanlış yöne yönlendirildiği, bir arama kurtarma yapılmadığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla sabit hale gelmiştir."

Olay günü, olay saatinden önce helikopterin Sivas'tan kalkıp Çağlayancerit'e geldiği sırada helikopterin yine askeri bir jetle takip edildiği savunulan dilekçede, şu tespitler yapıldı: