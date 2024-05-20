İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı.
İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
Reisi'yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati'nin de bulunduğu ifade edildi.
İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikoptere ilişkin olay raporunun alınması üzerine Kızılay Derneği tarafından kurtarma ekipleri, İHA ve diğer gerekli ekipmanlar, arama çalışmaları için bölgeye gönderildi. Olayın gerçekleştiği yer Kalibar ve Warzghan bölgesi olarak açıklandı. Burası ormanlık, erişilemez ve şu anda sisli" denildi.
"HAVADAN KURTARMA MÜMKÜN DEĞİL"
İran Acil Durumlar Departmanı Sözcüsü, yoğun sis nedeniyle havadan kurtarma operasyonunun mümkün olmadığını belirtti. İran medyası, konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu, 2 helikopter güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığını duyurdu.
BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ NASIL?
Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.
Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.
Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.
Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.
Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.
REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTERİN ÖZELLİLKLERİ NELER?
Reisi'nin taşıyan helikopterin modeli Bell 412 olarak geçmektedir. Bell Helicopter tarafından üretilen ABD yapımı bir genel maksat helikopteridir. Bell 212'nin geliştirilmiş bir modeli olup dört kanat pervaneye sahiptir.
BELL 412'NİN ÖZELLİKLERİ
Üretim yeri: ABD
Uçuş ağırlığı: 5,3 ton
Hız: Saatte 260 kilometre
Uçuş tavanı: 6,1 bin metre
Uçuş menzili: 980 km
Motor sayısı: 2
Mürettebat: 1-2
Yolcu kapasitesi: 13
Uzunluk: 17.1 m
Pervane açıklığı: 14.0 m
Yükseklik: 4.6 m
Pervane alanı: 154.4 m²
Boş ağırlık: 3,079 kg