İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...





İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikoptere ilişkin olay raporunun alınması üzerine Kızılay Derneği tarafından kurtarma ekipleri, İHA ve diğer gerekli ekipmanlar, arama çalışmaları için bölgeye gönderildi. Olayın gerçekleştiği yer Kalibar ve Warzghan bölgesi olarak açıklandı. Burası ormanlık, erişilemez ve şu anda sisli" denildi. "HAVADAN KURTARMA MÜMKÜN DEĞİL"



İran Acil Durumlar Departmanı Sözcüsü, yoğun sis nedeniyle havadan kurtarma operasyonunun mümkün olmadığını belirtti. İran medyası, konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu, 2 helikopter güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığını duyurdu.





BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ NASIL?



Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.

Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.





Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.



Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.





Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.