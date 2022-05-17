SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümündeki şüpheler



Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.