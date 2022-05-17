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    • 17.05.2022 12:58
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    • 17.05.2022 13:00
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    SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümündeki şüpheler

    Son dakika haberleri... Muhsin Yazıcıoğlu suikastında 23 Mayıs'ta dinlenecek olan Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız, dün Ankara'da evinin önünde şüpheli bir kazayla hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken A Haber muhabiri Rüya Akkuş, olay yerinde kazayla ilgili şüpheleri aktardı.

    Yazıcıoğlu’nun koruma polisinin ölümündeki şüpheler

    A Haber muhabiri Rüya Akkuş, olay yerinden yaptığı yayında şunları söyledi:

    "EROL YILDIZ'IN KAFASININ ARKASINDA TEK DARBE VAR"
    "Erol Yıldız'ın kafasının arkasından tek darbe alması kafaları karıştıran ilk hususlardan bir tanesi.

    "PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPANLAR SES DUYMADI"
    Diğer nokta ise; apartman bir parkın karşısında ve oldukça işlek bir noktada. Parkta yürüyüş yapan insanlar bir ses duymadıklarını söylüyor.

    "ARACIN ÜZERİNDE ÇARPMAYA DAİR İZ YOK"
    Aracın üzerinde Erol Yıldız'a çarptığına dair bir iz bulunmaması da kafaları karıştırdı.

        "KAMERA KAYDI YOK"
        Olay yeri ölü bir nokta olduğu için etraftaki kameralar görüntü almadı.

        "SORUŞTURMA CİNAYET ŞÜPHESİYLE SÜRÜYOR"
        Olay bir kaza gibi görünse de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erol Yıldız'ın Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi olması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle 23 Mayıs'ta dinlenecek olmasından dolayı soruşturmayı cinayet şüphesiyle sürdürüyor. "

        NE OLMUŞTU?
        Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.

        Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi.


            Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


            BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
            Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

            Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

            Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

            YAZICIOĞLU'NUN YAKIN KORUMASIYDI
            Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı.

            Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümündeki şüpheler
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