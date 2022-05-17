SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tanık olarak dinlenecek koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümündeki şüpheler

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, olay yerinden yaptığı yayında şunları söyledi:
"EROL YILDIZ'IN KAFASININ ARKASINDA TEK DARBE VAR"
"Erol Yıldız'ın kafasının arkasından tek darbe alması kafaları karıştıran ilk hususlardan bir tanesi.
"PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPANLAR SES DUYMADI"
Diğer nokta ise; apartman bir parkın karşısında ve oldukça işlek bir noktada. Parkta yürüyüş yapan insanlar bir ses duymadıklarını söylüyor.
"ARACIN ÜZERİNDE ÇARPMAYA DAİR İZ YOK"
Aracın üzerinde Erol Yıldız'a çarptığına dair bir iz bulunmaması da kafaları karıştırdı.