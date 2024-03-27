BİR AVUÇ KOMPRADOR

Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.

Sizden diğer vilayetlerdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı ve bu hakikatleri onlara da anlatmanızı istiyorum. Kızan varsa teskin edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek oylarını ziyan etmemelerin, gerektiğini anlatacağız.