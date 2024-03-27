BİR AVUÇ KOMPRADOR
Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.
Sizden diğer vilayetlerdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı ve bu hakikatleri onlara da anlatmanızı istiyorum. Kızan varsa teskin edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek oylarını ziyan etmemelerin, gerektiğini anlatacağız.
GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ESKİ KARANLIK GÜNLERİ KİMSE GETİREMEYECEK
Etrafımız savaşlarla, çatışmalarla çevrili olmasına rağmen kararlılıkla ilerliyoruz. Bizi bu çatışmaların tarafı yapmak için çok uğraştılar ama oyunlarına gelmedik. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini de temin edeceğiz. Bölgemizden bölücü örgütün gölgesi kalktıkça insanımızın huzuru arttı. Bölgeye barış geldi. Bölge illerimizin ekonomisi hareketlendi. 81 vilayetimiz kazandı, 85 milyonun tamamı kazandı. Ağır bedeller ödeme pahasına bu kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Sessiz devrimi gerçekleştirmiş kardeşiniz olarak buna izin vermeyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık günleri kimse getiremeyecek. Kimse Türkiye'yi terör örgütleri vasıtası ile yönlendiremeyecek. Bölgemizde bu adımları atarken ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz.
Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimattım var. Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız. Samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk. Bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Maaşlara yüzde 50 oranında zam yaptık. Bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyonlarını güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ücretsiz doğal gaz desteğimiz nisan ayından veri devam ediyor. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak. Muhalefet yine atıp tutarak, emeklilerimiz bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Sözleri sorulunca hatırlamıyorum deyip işi arsızlığa vuruyorlar. Yetim hakkından bahsedip valizler dolusu paraların nereden gelip nereye gittiği belli değil. Gelin bunu açıklayın. Kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine güvenmeyin.