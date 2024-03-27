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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve DEM'in kirli pazarlığa tutuştuğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere diğer illerdeki vatandaşlarımız bunlara "artık yeter" diyecektir." ifadelerini kullandı. Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme tepki gösteren Başkan Erdoğan dünyaya çağrı yaparak, "İsrail'in üzerindeki baskı artmalı" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:43 Güncelleme 27 Mart 2024, 17:25
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz Batmanlı kardeşlerimizi sadece Allah için seviyoruz. Görüyorum ki Batman'a olan muhabbetimiz karşılıksız değil. Şu anda Batman'daki katılım bunu gösteriyor. Meydanlara sığmayan muhabbetiniz için teşekkür ediyorum.

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yaptığı katliam yüreğimizi kanatıyor. Filistin halkı destansı direnişi ile tüm dünyaya cesaret dersi verdi. 6 aydır süren katliamın ardından BM acil ateşkes kararı aldı. Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'in bu karara uyması için baskının artırılması gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın. Zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Mazlumların imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

ALLAH YÜZÜMÜZE BAKMIŞ DA BUNLAR İKTİDARA GELMEMİŞ
Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu terör örgütünün desteğinde arayanlara gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. millete ballandırarak atlattıkları ittifakın ve adayının çürük olduğu çıktı. 6'lı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar. Birbirlerine yaptıkları kumpasları gördükçe onlar adına hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah yüzümüze bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyorlar. Dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik.

BİR AVUÇ KOMPRADOR
Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.

Sizden diğer vilayetlerdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı ve bu hakikatleri onlara da anlatmanızı istiyorum. Kızan varsa teskin edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek oylarını ziyan etmemelerin, gerektiğini anlatacağız.

GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ESKİ KARANLIK GÜNLERİ KİMSE GETİREMEYECEK
Etrafımız savaşlarla, çatışmalarla çevrili olmasına rağmen kararlılıkla ilerliyoruz. Bizi bu çatışmaların tarafı yapmak için çok uğraştılar ama oyunlarına gelmedik. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini de temin edeceğiz. Bölgemizden bölücü örgütün gölgesi kalktıkça insanımızın huzuru arttı. Bölgeye barış geldi. Bölge illerimizin ekonomisi hareketlendi. 81 vilayetimiz kazandı, 85 milyonun tamamı kazandı. Ağır bedeller ödeme pahasına bu kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Sessiz devrimi gerçekleştirmiş kardeşiniz olarak buna izin vermeyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık günleri kimse getiremeyecek. Kimse Türkiye'yi terör örgütleri vasıtası ile yönlendiremeyecek. Bölgemizde bu adımları atarken ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz.


Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimattım var. Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız. Samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk. Bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Maaşlara yüzde 50 oranında zam yaptık. Bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyonlarını güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ücretsiz doğal gaz desteğimiz nisan ayından veri devam ediyor. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak. Muhalefet yine atıp tutarak, emeklilerimiz bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Sözleri sorulunca hatırlamıyorum deyip işi arsızlığa vuruyorlar. Yetim hakkından bahsedip valizler dolusu paraların nereden gelip nereye gittiği belli değil. Gelin bunu açıklayın. Kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine güvenmeyin.

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