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Muharrem İnce'den CHP'ye 'DEM'li füze... "Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEM'le ittifak yapıp Esenyurt ve Akdeniz'deki belli noktaları bölücülere peşkeş çeken CHP'ye sert tepki gösterdi. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 19:46 Güncelleme 24 Mart 2024, 20:02
Muharrem İnce’den CHP’ye ’DEM’li füze... Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM Parti'nin yürüttüğü kirli ittifaka tepki gösterdi.

CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

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KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI

Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.

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CHP TÜRK DÜŞMANI ABDURRAHMAN YILDIZ'I ADAY GÖSTERDİ
Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesine sığınıldı, Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı.

Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.

CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.

DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.

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CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.

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