Muharrem İnce'den CHP'ye 'DEM'li füze... "Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar"

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM Parti'nin yürüttüğü kirli ittifaka tepki gösterdi.



CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

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KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI



Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.



Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.