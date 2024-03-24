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Anıtkabir'in tam karşısında 'APO' sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize 'seçimden sonra oturup konuşuruz' dedi

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti, CHP'li Çankaya Belediyesi'nin yönetiminde olan ve Anıtkabir'in tam karşısında bulunan Anıtpark'ta 'nevruz' adı altında PKK mitingi yaptı. DEM'liler alanda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, sarı torbalık olan PKK'lılara ağıt yaktı. Anıtpark'ta "Biji serok apo", "Zindanlara özgürlük" ve “Şehit namirin" sloganları yankılandı. Öte yandan Antalya'daki DEM mitinginde ise CHP - DEM ittifak tescillendi. DEM Parti Antalya Eşbaşkan Adayı Kemal Bülbül, "CHP bize 'seçimden sonra oturup konuşuruz' dedi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 17:22 Güncelleme 24 Mart 2024, 17:29
Anıtkabir’in tam karşısında ’APO’ sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize ’seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi

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Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. CHP - DEM - Kandil hattındaki kirli ittifak ise boyut kazanarak büyüyor.

CHP'nin Esenyurt'u peşkeş çekip İstanbul'un diğer ilçelerinde listelerinde yer verdiği, Mersin ve Akdeniz'de de iş birliği yaptığı DEM Parti, bölücü emel ve niyetlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.



CHP DAHA NELERE BOYUN EĞECEK? ANITKABİR SINIRLARINDA PKK ETKİNLİĞİ
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in tam karşısında olan Anıtpark'ta 'nevruz' adı altında PKK etkinliği yaptığı.

CHP'nin ittifak ortağı DEM'liler alanda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, sarı torbalık olan PKK'lılara ağıt yaktı. Anıtpark'ta "Biji serok apo", "Zindanlara özgürlük" ve "Şehit namirin" sloganları yankılandı.



"Son muhteşem olacak" pankartları açan DEM Partililer küstah tehditler savurdu.

DEM'in terör tutuklusu Ankara adayı Gültan Kışanak, Anıtpark'taki PKK etkinliğine mektup gönderdi. Mektupta "Ayağa kalk Ankara! DEM geldi..." ifadeleri yer aldı.

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CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: "KURDİSTANBUL"
Öte yandan İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yapıp "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atan DEM'liler "Kurdİstanbul" diyecek kadar ileri gitti.

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM bayrakları ise kirli ittifakın bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.



DEM AÇIK AÇIK İTTİFAKI İTİRAF ETTİ
DEM Parti'nin Ankara'da Anıtkabir'in karşısında yaptığı PKK etkinliğine göz yuman CHP'nin bölücülere daha ne kadar boyun eğeceği şimdiden merak konusu olurken kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.

DEM Parti Antalya Eşbaşkan Adayı Kemal Bülbül, CHP ile ittifak görüşmesi yaptıklarını açık açık dile getirdi.

CHP'nin seçim sonrası için kendilerine vaat verdiğini ifade eden Bülbül, "Biz CHP ile görüştük. İlle de görüştük merkezle de görüştük. Bir çok öneride bulunduk. Sadece şunu söylediler; 'Hele seçim sona ersin ondan sonra oturur konuşuruz" dediler" dedi.

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