Anıtkabir’in tam karşısında ’APO’ sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize ’seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi

CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: "KURDİSTANBUL" Öte yandan İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yapıp "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atan DEM'liler "Kurdİstanbul" diyecek kadar ileri gitti. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM bayrakları ise kirli ittifakın bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.





DEM AÇIK AÇIK İTTİFAKI İTİRAF ETTİ

DEM Parti'nin Ankara'da Anıtkabir'in karşısında yaptığı PKK etkinliğine göz yuman CHP'nin bölücülere daha ne kadar boyun eğeceği şimdiden merak konusu olurken kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.



DEM Parti Antalya Eşbaşkan Adayı Kemal Bülbül, CHP ile ittifak görüşmesi yaptıklarını açık açık dile getirdi.



CHP'nin seçim sonrası için kendilerine vaat verdiğini ifade eden Bülbül, "Biz CHP ile görüştük. İlle de görüştük merkezle de görüştük. Bir çok öneride bulunduk. Sadece şunu söylediler; 'Hele seçim sona ersin ondan sonra oturur konuşuruz" dediler" dedi.