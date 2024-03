Rabbim ömür milletim destek verdikçe sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşelerim, sorun mu var çözeriz, engel mi var aşarız sıkıntı mı var gideririz, saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu sürece gerekirse yedi düvee meydan okumaktan çekinmeyiz.

MEYDANDA 50 BİN KİŞİ VAR

Meydana gelirken sordum, şu anda meydandaki bu ihtişam... Katılım ne kadar diye emniyetten öğrenin dedim, katılım 50 bin... Hamt olsun Yozgat hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Gabar'da Tendürek'te Besler Deresi'nde ezdik hala da eziyoruz. Gabar'da petrol çıkardık, teröristleri temizledik ve her gün oradan binlerce on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. devletimizin toprakları üzerinde operasyona müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

Bugün 1 trilyondan fazla geliri olan bir Türkiye var. Tabancasını bile dışarıdan satın alan değil savunma sanayinde destan yazan Türkiye var. Balkanlarda barışın korunmasında, Karadağ'da işgalin sonlanmasında aktif rol alan cesur güçlü bir Türkiye var. Türkiye'yi sizlerle bu günlere getirdik. Ekonomiden ihracata her alanda ülkemizi 4-5 kat beraber büyüttük. Başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik. KAAN'ı gördünüz mü? Yapamaz dedikler, küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028'de bir uçak sesi duyup gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz. Ülkemizin milli markası TOGG 1 yıldır yollarımızı süslüyor. Devrim otomobilini engellediler ama bunda başaramadılar. Her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza devam ettik.

Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin büyüme tarafında hiçbir sorunumuz yok. Deprem nedeniyle oluşan 104 milyarlık yüke rağmen büyüme kat ettik. Gelirimiz 1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız 9,4 oranı ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar geliri yakaladık. Enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Çalışanı ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon yine tek haneye düşecek. Hayat pahalılığının en fazla emeklileri bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık. Emekliler için maaş ve ikramiyede yüzde 50 zam ve promosyonla önlem adımları attık. Sadece bu üç 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Kamu bankaları 8-12 bin lira promosyon ödeyecek dün başvurular başladı. Özel bankaların da bu tutarın altında kalmayacağını umuyorum. bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz

Kimsenin bizi bölmesine nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz bu millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya talibiz. Kazandıkça kibri büyüyenlerden değil tevazu sahibi olanlardan olduk.

Eksiğimiz kusurumuz olsa da niyetimiz sağlamdır.

ÇIRAK GENEL BAŞKAN FASON ÇIKTI

Biz sadece iş yapmanın eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etme pişindeyiz. Son seçimdeki yenilgiden sonra güya değişime gittiler. 13. cumhurbaşkanımız diyerek genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı dingil kırıldı motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Hatta CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma hizmetlerimizden övgü ile bahsettiği oluyor ama deste deste taşınan avrolar dolarla hakkında ağzını bıçak açmıyor. 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Sorsan "ittifak mittifak yok" diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Her iki tarafın seçmenin bundan haberi yok. Seçmenin iradesini işporta malı gibi birilerine peşkeş çekiyorlar. Karşımızda matruşka ittifakı var.

31 Mart seçimleri bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak. Tabii sandıktan çıkacak sonuç çok önemli. Sadece Yozgat'ı almak yetmez, İstanbul'daki hemşerilerinizi arayıp oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz. Aynı şekilde Ankara'daki hemşerilerinizi arayıp Turgut Altınok için oy isteyeceksiniz.