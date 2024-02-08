TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu

Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını ilk olarak Takvim'den okudu. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.



Kandil'deki ininden açıklama yapan Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyip "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" mesajı gönderdi.

PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ

Elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da sürece müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi.



Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.







TÜRKİYE DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN PERDE ARKASINI TAKVİM'DEN ÖĞRENDİ

TAKVİM deneyimli kadroları, özel ve dinamik habercilik anlayışıyla süreci manşetine taşıdı, satır satır okuyucularına aktardı.



PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun Kandil'den verdiği talimatla eş güdümlü olarak Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını anlattığımız haber, gündeme yön verdi.





HABERİMİZ KAYNAK ALINDI

Dijital medya platformları, TV ve gazeteler TAKVİM'in haberini kaynak aldı, Kandil'in talimatıyla Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesini haberleştirdi.







SABAH GAZETESİ

Sabah Gazetesi, hem yazılı hem de dijital yayınlarında TAKVİM'i kaynak aldı. Gazetenin bugünkü sayısında "Kandil emretti, Demirtaş çekildi" başlığı atıldı.







Sabah.com.tr ve sosyal medya hesaplarında da dikkat çektiğimiz durum işlendi.