İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı "İstanbul sizin nimetiniz" teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane'ye alan açıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM'in İstanbul özelinde yürüttüğü kirli ittifak bölücü sonuçlar doğurmaya gebe.
'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanatları veren eski HDP'li Ahmet Özer'e peşkeş çeken, İstanbul'daki diğer ilçelerde de CHP listelerinde DEM'lilerin yer verilmesine ön ayak olan Ekrem İmamoğlu, DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor.
DEM'E KÜRTÇE TÜRKÜLÜ TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMET NİMET
İmamoğlu son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptırdı. "Ekremo lo Ekremo" ifadelerinin yer aldığı şarkı sözlerinde DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat da verildi.
Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine DEM tabanını etkilemek için "Hal hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmeyi sorumluluk kabul ediyorum" çıkışında bulunmuştu.
CHP ile uzlaşan DEM Parti ise bölücü emel ve taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.
DEM'DEN İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE APO MİTİNGİ: "KURDİSTANBUL"
PKK'nın siyasi ayağı olan parti hem Esenyurt'ta hem de Yenikapı'da 'APO' mitingi yaptı. Miting alanına eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan DEM'liler "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.
HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.
Ekrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldı
İMAMOĞLU'NUN MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI
Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.