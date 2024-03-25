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İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı "İstanbul sizin nimetiniz" teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane'ye alan açıyor

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da PKK'nın siyasi ayağı DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi. Kandil'in İmamoğlu'na alan açmak için Başak Demirtaş'a el çektirmesi sonrası aday yapılan Meral Danış Beştaş ise günlerdir ortalıkta gözükmüyor. Beştaş, İstanbul dışında göstermelik seçim çalışmaları yaparak İmamoğlu'nun ayağına dolanmıyor. HDP/DEM'li Azad Barış da açık açık "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 20:34 Güncelleme 25 Mart 2024, 21:28
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM'in İstanbul özelinde yürüttüğü kirli ittifak bölücü sonuçlar doğurmaya gebe.

'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanatları veren eski HDP'li Ahmet Özer'e peşkeş çeken, İstanbul'daki diğer ilçelerde de CHP listelerinde DEM'lilerin yer verilmesine ön ayak olan Ekrem İmamoğlu, DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor.



DEM'E KÜRTÇE TÜRKÜLÜ TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMET NİMET
İmamoğlu son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptırdı. "Ekremo lo Ekremo" ifadelerinin yer aldığı şarkı sözlerinde DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat da verildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı "İstanbul sizin nimetiniz" teminatı



Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine DEM tabanını etkilemek için "Hal hatır soracak kadar Kürtçe öğrenmeyi sorumluluk kabul ediyorum" çıkışında bulunmuştu.

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CHP ile uzlaşan DEM Parti ise bölücü emel ve taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

DEM'DEN İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE APO MİTİNGİ: "KURDİSTANBUL"
PKK'nın siyasi ayağı olan parti hem Esenyurt'ta hem de Yenikapı'da 'APO' mitingi yaptı. Miting alanına eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan DEM'liler "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.



HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

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İMAMOĞLU'NUN MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI
Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.

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DEM'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğü ittifakın talimatı ise Kandil'den geliyor.

KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE

Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.

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'DEM'Lİ İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ
HDP/DEM'li Azad Barış ise "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu.

Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi.

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