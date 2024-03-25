DEM'li Ahmet Saymadi'den "Kandil'den talimat alıyoruz" itirafı: CHP ile ittifakta İBB'de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM'li olacak

CHP
- DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar arz etmeye başladı.
Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz"
itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.
İstanbul'da 22 ilçede CHP listesine giren DEM Partililere İBB'de grup kurma imkanı sağlandı.
'DEM'Lİ İTİRAF: "SEÇİM KAZANILIRSA BAŞKAN YARDIMCISIYIM"
Geride bıraktığımız günlerde DEM Parti, Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren Meclis Üyelerini tanıttı. Listede yer alan DEM'li Abdulcabbar Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını, belediyeyi yeniden yapılandırıp birçok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.
Aynı programda CHP listesinden aday gösterilen DEM'lilerin seçim sonrası tekrar DEM'e dönecekleri açık açık beyan etti.
AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: "KANDİL'DEN TALİMAT ALIYORUZ"
DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi ise CHP ile yaptıkları Kandil Uzlaşısı'nı anlattı.
"Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi.