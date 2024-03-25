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DEM'li Ahmet Saymadi'den "Kandil'den talimat alıyoruz" itirafı: CHP ile ittifakta İBB'de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM'li olacak

CHP - DEM ittifakının rotasını Kandil çiziyor. DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile yaptıkları 'Kandil Uzlaşısı'nı anlattı. "Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi. DEM'li Saymadi "Oralarda seçim kazanılırsa belediye başkan yardımcıları DEM'li olacak" dedi, CHP ile yürütülen ittifak sayesinde İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan etti.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:55 Güncelleme 25 Mart 2024, 17:09
DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil’den talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBB’de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM’li olacak

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CHP - DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar arz etmeye başladı.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

İstanbul'da 22 ilçede CHP listesine giren DEM Partililere İBB'de grup kurma imkanı sağlandı.

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'DEM'Lİ İTİRAF: "SEÇİM KAZANILIRSA BAŞKAN YARDIMCISIYIM"

Geride bıraktığımız günlerde DEM Parti, Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren Meclis Üyelerini tanıttı. Listede yer alan DEM'li Abdulcabbar Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını, belediyeyi yeniden yapılandırıp birçok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.

Aynı programda CHP listesinden aday gösterilen DEM'lilerin seçim sonrası tekrar DEM'e dönecekleri açık açık beyan etti.



AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: "KANDİL'DEN TALİMAT ALIYORUZ"

DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi ise CHP ile yaptıkları Kandil Uzlaşısı'nı anlattı.

DEM Parti'den CHP ile ittifak mesajı!



"Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi.



"SEÇİM KAZANILIRSA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DEM'Lİ OLACAK"

"Seçimlerde AK Parti'yi kaybettirmek için çeşitli ittifak zeminlerini zorladık" diyen DEM'li Ahmet Saymadi, "Mersin'de büyükşehirlerde ittifakımız var. Kars, Iğdır ve Manisa'da var. İstanbul'da 22 ilçede de seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanmaları durumunda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak" dedi.



"CHP İLE İTTİFAKTA İBB'DE GRUP KURACAĞIZ"

CHP ile İstanbul'da yürüttükleri ittifak sonucu İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan eden Saymadi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti grubu olacak ilk defa İstanbul'da bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Herkes soruyor ilçede ortak aday var ilde neden yok diye. Bu durum seçmen CHP'ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.



Yerel seçimde partinin bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar tek bir yerden alınmaz. Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım veya iş birliği yapalım kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğiniz arkadaşlarımız karar veriyor. Başka yerlerdeki arkadaşlara sorulara edilerek karar veriliyor"




'KÖKSAL'AN KRİZ 'DEM'Lİ SİTEM... "İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE SİZİ DESTEKLEDİK"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'de 'DEM' krizi patlak vermiş, partinin Afyon adayı Burcu Köksal "DEM hariç her partiye kapı açık" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e rest çekmişti. Özgür Özel, DEM'i incitmemek için taahhütname imzalayacaklarını duyurmuş, Ekrem İmamoğlu ise Burcu Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" diyerek tehdit etmişti.

Kandil'den talimat aldıklarını itiraf edip, CHP'li belediyelerde belediye başkan yardımcılarının DEM'li olacağını söyleyen Ahmet Saymadi, o dönem "DEM Parti İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor" diyerek CHP'ye sitem etmişti.

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