DEM'li Ahmet Saymadi'den "Kandil'den talimat alıyoruz" itirafı: CHP ile ittifakta İBB'de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM'li olacak





"SEÇİM KAZANILIRSA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DEM'Lİ OLACAK"



"Seçimlerde AK Parti'yi kaybettirmek için çeşitli ittifak zeminlerini zorladık" diyen DEM'li Ahmet Saymadi, "Mersin'de büyükşehirlerde ittifakımız var. Kars, Iğdır ve Manisa'da var. İstanbul'da 22 ilçede de seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanmaları durumunda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak" dedi.





"CHP İLE İTTİFAKTA İBB'DE GRUP KURACAĞIZ"



CHP ile İstanbul'da yürüttükleri ittifak sonucu İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan eden Saymadi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti grubu olacak ilk defa İstanbul'da bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Herkes soruyor ilçede ortak aday var ilde neden yok diye. Bu durum seçmen CHP'ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.





Yerel seçimde partinin bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar tek bir yerden alınmaz. Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım veya iş birliği yapalım kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğiniz arkadaşlarımız karar veriyor. Başka yerlerdeki arkadaşlara sorulara edilerek karar veriliyor"