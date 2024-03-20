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"Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz" diyen HDP/DEM'li Azad Barış'tan itiraf: İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz

CHP'nin İstanbul'da bölücülerle yürüttüğü kirli ittifak 'DEM'li bir itirafla bir kez daha tescillendi. HDP/DEM'li Azad Barış, "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu. Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70’i İmamoğlu’nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan "Kürtlerin tercihi İmamoğlu" itirafını yapan DEM'li Barış'ın "Özerklik getireceğiz! Diyarbakır'ı 'kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin’i geri alacağız... Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" gibi çıkışları da mevcut.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:10 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:42
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz

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CHP - DEM - Kandil hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP de Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde ise listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Ekrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldıEkrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldı

CHP'DEN YÜZ BULAN DEM'LİLERDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK: 'KURDİSTANBUL'

İttifak öyle bir boyut kazandı ki Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları açıldı, İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atıldı.



CHP - DEM uzlaşısından yüz bulan PKK artıkları da İstanbul'u bölücü emellerine alet etti. HDP/DEM Partili Ferhat Encü, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

HDP/DEM'li Azad BarışHDP/DEM'li Azad Barış

Tam da bu noktada CHP - DEM'in İstanbul'da yürüttüğü kirli ittifakı kanıtlayan bir itiraf geldi.

14-28 Mayıs sürecinde HDP'den Diyarbakır vekil adayı olan 'sosyolog' Azad Barış, Kürtlerin İstanbul'daki tercihinin Meral Danış Beştaş değil Ekrem İmamoğlu olacağını söyledi.

'DEM'li itiraf kirli ittifak!



'DEM'Lİ İTİRAF KİRLİ İTTİFAK: KÜRTLER İMAMOĞLU'NA VERECEK ÇÜNKÜ DEM KAZANAMAZ
HDP/DEM'li Barış, 'Kürt Z kuşağı' olarak tanımladığı kitlenin sandıkta Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini söyledi. Barış, "Kürt Z kuşağı oyunu İmamoğlu'na verecek. Çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" dedi.

"DEM SEÇMENİN %70'İ İMAMOĞLU DİYOR"

DEM Parti tabanının tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen HDP/DEM'li Azad Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" itirafında bulundu.

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KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.



KİM BU AZAD BARIŞ?
Gelelim "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM kazanamaz" itirafında bulunan HDP/DEM'li Azad Barış'a...

ÖZERKLİK HAYALİ KURUYOR... "DİYARBAKIR'I KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ YAPACAĞIZ"
Barış, 'özerklik' hayali kuran bir profil... "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" diyen Barış, "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" çıkışında bulunarak açık açık bölücü emelini açık etmişti.




"ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ! AFRİN'İ GERİ ALACAĞIZ"
Barış o dönem CHP ile yürüttükleri kirli ittifakla eş güdümlü olarak "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz", "Afrin'i geri alacağız" demişti.

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