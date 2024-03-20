"Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz" diyen HDP/DEM'li Azad Barış'tan itiraf: İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz

HDP/DEM'li Azad Barış



Tam da bu noktada CHP - DEM'in İstanbul'da yürüttüğü kirli ittifakı kanıtlayan bir itiraf geldi.



14-28 Mayıs sürecinde HDP'den Diyarbakır vekil adayı olan 'sosyolog' Azad Barış, Kürtlerin İstanbul'daki tercihinin Meral Danış Beştaş değil Ekrem İmamoğlu olacağını söyledi. 'DEM'li itiraf kirli ittifak!



'DEM'Lİ İTİRAF KİRLİ İTTİFAK: KÜRTLER İMAMOĞLU'NA VERECEK ÇÜNKÜ DEM KAZANAMAZ

HDP/DEM'li Barış, 'Kürt Z kuşağı' olarak tanımladığı kitlenin sandıkta Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini söyledi. Barış, "Kürt Z kuşağı oyunu İmamoğlu'na verecek. Çünkü DEM'in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor" dedi.



"DEM SEÇMENİN %70'İ İMAMOĞLU DİYOR"



DEM Parti tabanının tercihinin Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen HDP/DEM'li Azad Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" itirafında bulundu.

TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaşın PKKnın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu

KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI



Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.





KİM BU AZAD BARIŞ?

Gelelim "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM kazanamaz" itirafında bulunan HDP/DEM'li Azad Barış'a...



ÖZERKLİK HAYALİ KURUYOR... "DİYARBAKIR'I KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Barış, 'özerklik' hayali kuran bir profil... "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" diyen Barış, "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" çıkışında bulunarak açık açık bölücü emelini açık etmişti.