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CHP'deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şaibeli paradan kule skandalına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ifadeler alındıkça İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibenin merkezine oturuyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz, Beylikdüzü'nden en yakın adamlarından biri Turan Taşkın Özer ve ihalelerle beslediği Özgür Karabat'ın skandalın merkezinde yer aldığı öğrenildi. CHP eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz'ı işaret etmesi kulenin tepesinde Ekrem İmamoğlu'nun olma ihtimalini güçlendirdi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 09:10 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:49
CHP’deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...

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Türkiye günlerdir Cumhuriyet Halk Parti'li isimlerin karıltığı balya balya para sayma görüntülerini konuşuyor.

Görüntülere ilişkin soruşturma derinleştikçe oklar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alındı.

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İMAMOĞLU'NUN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden has adamı ve avukatı olan CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serdar Çebi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 'şüpheli' olarak soruşturmaya dahil edildi. İfadeler kapsamında paranın bir kısmının İmamoğlu'nun yakın adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı ortaya çıktı.

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CANAN KAFTANCIOĞLU DA EKREM'İ İŞARET ETTİ: MÜDÜRÜNÜN NE İŞİ VAR ANLAMADIM
22 Mart'ta ifade veren Eski istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bina alışverişinde usulsüzlük yapıldığını itiraf ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın para trafiğinin içinde olmasına anlam veremediğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Tuncay Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur. Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir." dedi.

ÖZGÜR KARABAT'TA İŞİN İÇİNDE
Son olarak skandalın içine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle beslediği Özgür Karabat da dahil oldu. Karabat'ın çakarlı aracıyla Kültür A.Ş'nin paralarının İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a götürüldüğü iddia edildi.

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SKANDALIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bina alınmasıyla ilgili soruşturm derinleştikçe Ekrem İmamoğlu'nun etrafında oluşan bir ilişkiler ağının ortaya çıktığı net olarak görülüyor.

"Şaibeli para kuleleri"ni gündemine alan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi meselenin geçmişte yaşanan İSKİ skandalından daha büyük bir skandal olduğuna dikkat çekerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İSKİ skandalına Ergun Göknel'in Nurdan Erbuğ ve Feray Göknel arasındaki aşk trafiği neden olmuştu.

Skandal, Ergun Göknel'in boşandığı eşi Nurdan Erbuğ'un itirafları üzerine patlak vermişti. Ergun Göknel, ihaleye fesat karıştırma ve mal varlığının kaynağını açıklayamadığı için 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSKİ'NİN FATURASI
İSKİ'nin siyasi faturasını ise SHP ödedi. CHP, 25 yıl boyunca İstanbul'da belediye başkanlığı seçimlerini kazanamadı. CHP'ye İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkan ilişkiler ağı ise dudak uçuklatacak cinsten. İSKİ, bu olayın yanında devede kulak kalır.

MENFAAT AĞI
Bu olayla ilgili en büyük talihsizlik seçim dönemine denk gelmesi. Zamanlama önemli. Bu soruşturmanın seçime denk gelmesi talihsiz oldu. Çünkü, paradan kule dikenler de seçimlerde İmamoğlu'nu harcamak için yapıldığını tezini işliyorlar. Seçim döneminde yapılacak olan her müdahale ters teper. Ama burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale sisteminin etrafında oluşturulmuş bir menfaat ağı var. Bu ağın tam merkezinde ise Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Çünkü güç ve para onda.

PARA, GÜÇ, İHTİRAS
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bina alınmasıyla ilgili soruşturma ile yumağın ucu tutuldu. Soruşturma derinleştikçe Ekrem İmamoğlu'nun etrafında oluşan bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Para kulelerinin arkasında bu kez yasak aşk üçgeni bulunmuyor. Burada aşk para. Buradaki üçgen ise para, güç ve ihtirastan oluşuyor. Gücü Ekrem İmamoğlu, parayı İstanbul Belediyesi, ihtirası ise cumhurbaşkanlığı hedefi oluşturuyor.

İBB'deki ihale sisteminden beslenen bu yapı önce CHP'deki kurultayı aldı. Şimdi seçimleri almaya çalışıyor. Eğer ikinci hamlelerinde de başarılı olurlarsa hedef cumhurbaşkanlığı...

ZELENSKİ'Yİ YARATAN
Bazı farklılıklar olmakla birlikte Zelenski de Ukrayna'nın başına böyle getirilmişti. Bir palyaçodan kahraman çıkaran ABD daha sonra onun üzerinden Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşa soktu. İngiliz Büyükelçinin balık ziyafetinde buluştuğu, Amerikan Büyükelçisi›nin Türkiye'ye ayak bastığı anda ilk ziyaret ettiği kişi olan Ekrem İmamoğlu üzerinden neyi planlıyorlar?

SAATLERCE PARA TAŞINDI
CHP'ye il binasını satan Ali Rıza Braka, "Sürekli olarak birileri çantalarla para getiriyorlardı" diyor.

Çantalar halinde paraların taşındığı ofisin sahibi Av. Gökhan Taşkapan ise ifadesinde içerideki manzarayı şöyle anlatıyor:

"Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. Ayrıca kapalı 2 çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu. O sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi"

GÜL İNŞAAT'TAN İSTENEN PARA
Büyükçekmece'deki yolsuzluk operasyonu nedeniyle tutuklananlardan birisi de Gül İnşaat'ın sahiplerinden Ali Gül'dü. Gül ailesi bina satın alınması işinde de karşımıza çıkıyor.

Av. Gökhan Taşkapan, "CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle birçok kez Gül'ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Gül bana kendisinin Büyükçekmece'de ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir" diyor.

PARA KULELERİ
Para kulelerinin buzdağının görünen yüzü olduğunu savunuyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı olalı 5 ay olmuş. Etrafında kurduğu ilişkiler ağı sayesinde paradan kuleler yapmış. Peki 5 yıl içinde kaç kule diktiler? Eğer CHP il binasının satın alınasıyla ilgili soruşturma ciddiyetle sürdürülürse karşımıza Amerika'daki İkiz Kuleler'e benzer bir tablo çıkar.

MİLLETVEKİLİNE TAHSİSLİ ARAÇ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Basın Savcılığı dün şüpheli sıfatıyla birisinin ifadesine başvurdu. O kişi iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın. İş insanı Hasan Şenyurt geçen hafta savcılığa tanık sıfatıyla bir ses kaydını iletti. Hasan Şenyurt, ses kaydında Servet Aydın'ın, "6 ay çakarlı arabayla para taşıttı. 'Çantayı koysana' diyor. Çantayı bir açtım. Silme Euro, dolar. Odaya götürüyor" dediğini ifade ediyor.

Servet Aydın'ın iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü olduğunu söylemiştim. Peki iş insanı hangi milletvekiline tahsisli çakarlı arabayı kullanıyor?

ÖZGÜR KARABAT'A AİT
Çakarlı araba CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ait. Özgür Karabat'ı hatırladınız mı? Ekrem İmamoğlu döneminde İETT'den 41 milyar TL'lik 14 ihaleyi alan kişi. Özgür Karabat şimdi İmamoğlu'nun desteğiyle CHP Genel Saymanlığı koltuğunda oturuyor.

ÇAKARLI ARABA
Peki çakarlı arabayı neden tercih ediyorlar?
Hasan Şenyurt, "Çakarlı milletvekili aracının durdurulmamasından dolayı" diyor. Hadi bir soru daha. Bu paralar nereye gidiyor? O sorunun cevabını da yine iş insanı Hasan Şenyurt veriyor. "Kültür A.Ş'nin paraları İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a götürülüyor."

6 ay boyunca taşınan paranın miktarının 200 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

KÜLTÜR A.Ş.
Kafanızı çok karıştırmak istemem. Ama çakarlı araçlarla para taşınan Kültür A.Ş'nin başında ise Serdal Taşkın var. Serdal Taşkın aslında bir iş insanı. İmamoğlu'nun yakın dostu. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken iki şirket kurup 42 milyonluk ihale aldığı söyleniyor. İmamoğlu İBB başkanı olunca Serdal Taşkın'ı Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına bina satın alınması işlemiyle başlayan soruşturmada bir ilişkiler ağı ortaya çıkmış durumda. Bu yumağın ucu çekildiğinde karşımıza Ekrem İmamoğlu çıkarsa şaşırmayın. Çünkü bu çarkın merkezinde İmamoğlu yer alıyor. Bakalım İmamoğlu'na dokunulabilecek mi?

PONZİ SEÇİL'İ GEÇMİŞ
Bu iş Ponzi Seçil işini geçmiş. Çünkü orada Seçil, yüksek kâr vaadiyle bazı ünlü futbolcuları dolandırıyor. Burada kamu imkânları kullanılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkânları kullanılarak para toplanıyor."

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