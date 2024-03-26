Türkiye 31 Mart’ta sandığa gidiyor! İşte 10 soruda bilinmesi gereken tüm detaylar

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.
Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.
34 siyasi partinin adaylarının yarıştığı yerel seçimlerde 81 il,973 ilçe ve 390 belde belediye başkan adayı ile birlikte mahalle muhtarları da belirlenmiş olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
İşte 10 soruda 31 Mart seçimlerinde oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlar:
1- SEÇMEN NEREDE OY KULLANACAĞINI NEREDEN ÖĞRENEBİLECEK?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
2- YENİ EVLENENLER KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEDEN OY KULLANABİLECEK Mİ?
Oy kullanmak için nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, gibi resmi bir kimlik yeterli olacak. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
3- SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak.
4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY KULLANACAK?
31 büyükşehirdeki seçmen büyükşehir geri kalan 50 ildeki seçmenler de il belediye başkanı ile birlikte , "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
5- BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE VE KÖYLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.
6- TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?
Yerel seçimler kapsamında tek zarf ilkesi devam edecek.
7- OY VERME İŞLEMİ HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
8- ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
9- YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN OY KULLANACAK MI?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip.
Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.
10- GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VEYA HABERLEŞME SAĞLAYICI CİHAZLA OY VERME YERİNE GİRİLEBİLECEK Mİ?
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası var. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.