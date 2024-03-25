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Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat'ın üzerine

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu tescillendi. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın paradan kule skandalında olduğu gibi bu skandalda da başrolde olması dikkatlerden kaçmadı. Gelişme üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" diyerek mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villaya sahip olduğunu kabul etti.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 22:32 Güncelleme 25 Mart 2024, 22:57
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu paradan kule skandalının merkezinde yer alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.

Söz konusu villaların İmamoğlu İnşaat'ın paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı öğrenildi.




İMAMOĞLU'NUN MAL KAÇIRMA OYUNU: VİLLALARI TÜZEL KİŞİLİK ÜZERİNDEN GÖSTERDİLER

İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.




PARADAN KULENİN BAŞ AKTÖRÜ YİNE SAHNEDE

Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişinin İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere CHP'deki balya balya para sayma görüntülerinde baş aktörlerden biri de Tuncay Yılmaz. Yılmaz'ın hem paraları ofise taşıdığı hem de saydığı anlara dair görüntüler mevcut.



BİR HAFTA İÇİNDE VİLLALARI ALDILAR

Güllüce Tarımcılık isimli şirket 2021'de Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Nuhoğlu, şirketi kurduktan 1 hafta sonra İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını satın aldı. Aynı Nuhoğlu seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.

1,5 MİLYARLIK 3 VİLLA KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.



İMAMOĞLU KABUL ETTİ: VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAAT ÜZERİNE

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.

Saraçhane güdümünde yayın çizgisine sahip olan Sözcü TV'ye konuşan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" dedi.


MAL BEYANINDA MÜLK KAÇIRDI KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Mal beyanından 3 villayı kaçıran CHP'li İBB Başkanı, "Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar. Bazen bir yer alır proje üretir" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.

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