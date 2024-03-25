Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu paradan kule skandalının merkezinde yer alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.



Söz konusu villaların İmamoğlu İnşaat'ın paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı öğrenildi.







İMAMOĞLU'NUN MAL KAÇIRMA OYUNU: VİLLALARI TÜZEL KİŞİLİK ÜZERİNDEN GÖSTERDİLER



İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.