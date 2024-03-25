Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine

BİR HAFTA İÇİNDE VİLLALARI ALDILAR
Güllüce Tarımcılık isimli şirket 2021'de Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Nuhoğlu, şirketi kurduktan 1 hafta sonra İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını satın aldı. Aynı Nuhoğlu seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.
1,5 MİLYARLIK 3 VİLLA KAMUOYUNDAN GİZLENDİ
İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.
İMAMOĞLU KABUL ETTİ: VİLLALAR İMAMOĞLU İNŞAAT ÜZERİNE
CHP'li Ekrem İmamoğlu ise mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.
Saraçhane güdümünde yayın çizgisine sahip olan Sözcü TV'ye konuşan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" dedi.
MAL BEYANINDA MÜLK KAÇIRDI KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI
Mal beyanından 3 villayı kaçıran CHP'li İBB Başkanı, "Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar. Bazen bir yer alır proje üretir" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.