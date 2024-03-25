CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti





"TESLİM EDİP ÇIKTIM"



İçeri girdiğinde kimseyi tanımadığını söyleyen Çebi, "Girdiğimde Turgay Özcan'ın adını verdim ve benimle birlikte bir miktar para gönderdiğini söyledim. Onlar da Turgay ismini duyunca başka soru sormadılar. Odadakilerden birisine parayı teslim ettim. Kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Verdiğim paraları masanın üstünde saydılar. Daha sonra ofisten ayrıldım. Verdiğim paralar karşısında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler" diye konuştu.



Serkan Çebi, "Paraları götürdüğümden babamın haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır" dedi.

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BABASINI YALANCI ÇIKARDI



Parayı CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı'ndan aldığını söyleyen meblağı da 80-85 bin TL olarak açıklayan Serkan Çebi, babası Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi yalanladı.



Çebi, parayı oğluna kendi verdiğini, içerisinde de 20 bin TL olduğunu söylemişti.

Melih Morsünbül



MORSÜNBÜL KONUŞTU: BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM



Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı ve hali hazırda danışmanı olan Melih Morsünbül de teslim ettiği paralardan sonra kendisine herhangi bir makbuz verilmediğine dikkat çekti.



Morsünbül, Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Çantanın içinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde başlatılan kampanya kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi" dedi.

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"BANA BELGE, MAKBUZ VE SENET VERMEDİLER"



Para dolu çantayı Özgür Nas'a teslim ettiğini ifade eden Morsünbül, "Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen belediye başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı" dedi.