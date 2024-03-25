SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: 'Çakarlı' kurye savcılıkta çark etti

CHP'deki paradan kule skandalında çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı. CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadede babasını yalancı çıkardı. Oğul Çebi 80-85 bin TL'lik parayı Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı’ndan aldığını para trafiğinden babasının haberi olmadığını söyledi. Oysa ki Kemal Çebi, parayı kendisinin verdiğini söyleyip tutarın 20 bin TL olduğunu öne sürmüştü. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı Melih Morsünbül ise paranın 'kayıt dışı olduğunu itiraf etti. Kılıç’ın kendisine çantayla para verip ofise götürme talimatı verdiğini aktardı. Öte yandan "6 ay Kültür A.Ş.'den çakarlı arabayla para taşıdık" diyen şoför Servet Aydın savcılıkta çark etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 18:44 Güncelleme 25 Mart 2024, 18:59
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu balya balya para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi.

İmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TLİmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TL



İMAMOĞLU KARA PARA TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serdar Çebi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 'şüpheli' olarak soruşturmaya dahil edildi. İfadeler kapsamında paranın bir kısmının İmamoğlu'nun yakın adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı ortaya çıktı.

CHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çantaCHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çanta

Öte yandan çelişki dolu ifadeler şaibeyi daha artırdı.

OĞUL ÇEBİ İFADE VERDİ: 80-85 BİN LİRA VARDI, PARAYI İLÇE BAŞKANI VERDİ

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan'ın kendisine il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası başlattıklarını, ancak bir kısım paranın eksik kaldığını söylediğini aktardı. Çebi, "Arkadaşlarının bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmem istedi. Bana paraları poşet içerisinde verdi. İçerisinde yaklaşık 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de arkadaşımın ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim" dedi.



"TESLİM EDİP ÇIKTIM"

İçeri girdiğinde kimseyi tanımadığını söyleyen Çebi, "Girdiğimde Turgay Özcan'ın adını verdim ve benimle birlikte bir miktar para gönderdiğini söyledim. Onlar da Turgay ismini duyunca başka soru sormadılar. Odadakilerden birisine parayı teslim ettim. Kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Verdiğim paraları masanın üstünde saydılar. Daha sonra ofisten ayrıldım. Verdiğim paralar karşısında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler" diye konuştu.

Serkan Çebi, "Paraları götürdüğümden babamın haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır" dedi.

CHPdeki para sayma skandalında Kemal Çebi milletin aklıyla alay etti: Valizde 20 bin TL varCHPdeki para sayma skandalında Kemal Çebi milletin aklıyla alay etti: Valizde 20 bin TL var


BABASINI YALANCI ÇIKARDI

Parayı CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı'ndan aldığını söyleyen meblağı da 80-85 bin TL olarak açıklayan Serkan Çebi, babası Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi yalanladı.

Çebi, parayı oğluna kendi verdiğini, içerisinde de 20 bin TL olduğunu söylemişti.

Melih MorsünbülMelih Morsünbül

MORSÜNBÜL KONUŞTU: BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı ve hali hazırda danışmanı olan Melih Morsünbül de teslim ettiği paralardan sonra kendisine herhangi bir makbuz verilmediğine dikkat çekti.

Morsünbül, Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Çantanın içinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde başlatılan kampanya kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi" dedi.

Balya balya skandal |CHPli Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmiştiBalya balya skandal |CHPli Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti


"BANA BELGE, MAKBUZ VE SENET VERMEDİLER"

Para dolu çantayı Özgür Nas'a teslim ettiğini ifade eden Morsünbül, "Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen belediye başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı" dedi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih MorsünbülCHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsünbül

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Paranın kaynağını bilmediğini ifade eden Melih Morsünbül, "Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Ertesi gün de parayı teslim ettiğimi başkana söyledim. 200 bin lira civarı olduğunu da ilettim. O da tamam dedi. Paraların nasıl temin edildiğini bilmiyorum. Kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur" dedi.

Son dakika: CHPdeki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabata mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.den 6 ay boyunca çanta çanta paraSon dakika: CHPdeki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabata mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.den 6 ay boyunca çanta çanta para

ŞOFÖR SES KAYDINI YALANLADI

Soruşturma kapsamında "tanık" iş adamı Hasan Şenyurt'la aralarında geçen konuşma kaydında, "6 ay Kültür A.Ş.'den çakarlı arabayla para taşıdık" diyen Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın da "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Aydın, ses kaydının rızası dışında alındığını belirterek konuşmaları kabul etmedi.

"KÜLTÜR A.Ş.'NİN PARALARI 6 AY BOYUNCA TUNCAY YILMAZ'A TAŞINDI"

Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı iş adamı Hasan Şentürk İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ettiği ses kaydında Karsal Örme'nin sahibi Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın anlatımları olduğunu söyledi.

Şentürk, 2019 yılında İBB Kültür A.Ş.'den alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı milletvekili aracıyla 6 ay boyunca İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığını ifade etti.

Canan Kaftancıoğlu para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmazın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafıCanan Kaftancıoğlu para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmazın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı

KAFTANCIOĞLU PATLATTI: İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR?

Son olarak 22 Mart'ta ifade veren Canan Kaftancıoğlu bina alışverişinde usulsüzlük yapıldığını itiraf ederek Ekrem İmamoğlu'nun müdürü Tuncay Yılmaz'ın para trafiğinin içinde olmasına anlam veremediğini söyledi.

Kaftancıoğlu, "Tuncay Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur. Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
Türk Telekom
DEM’li Ahmet Saymadi’den Kandil’den talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBB’de grup kuracağız, başkan yardımcıları DEM’li olacak
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden flaş karar: Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi | Katilin avukatı ABD’den çekimser oy
Son dakika: CHP’de İzmir kaosu! Seçime 6 gün kala Tunç Soyer bombalamaya devam etti: Hem beni aday gösterme hem de çalışmamı bekle
Başkan Erdoğan’dan CHP ve DEM’e gönderme: Talimat Kandil’den uygulama İstanbul ve Ankara’da! | Emeklilere mesaj | TOKAT MİTİNGİ
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Okan Buruk’un gözdeleriydi
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırı da aynı hücreden
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA