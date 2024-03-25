CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti

CHP'de Ekrem İmamoğlu
'nun merkezinde olduğu balya balya para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi.
İMAMOĞLU KARA PARA TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serdar Çebi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 'şüpheli' olarak soruşturmaya dahil edildi. İfadeler kapsamında paranın bir kısmının İmamoğlu'nun yakın adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı ortaya çıktı.
CHP'li Serkan Çebi'nin taşıdığı para dolu çanta
Öte yandan çelişki dolu ifadeler şaibeyi daha artırdı.
OĞUL ÇEBİ İFADE VERDİ: 80-85 BİN LİRA VARDI, PARAYI İLÇE BAŞKANI VERDİ
CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan'ın kendisine il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası başlattıklarını, ancak bir kısım paranın eksik kaldığını söylediğini aktardı. Çebi, "Arkadaşlarının bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmem istedi. Bana paraları poşet içerisinde verdi. İçerisinde yaklaşık 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de arkadaşımın ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim" dedi.