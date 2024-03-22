İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu! 14 ilde SİBERGÖZ-28: 34 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "çevrimiçi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde Sibergöz-28 operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 1️⃣4️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen… pic.twitter.com/KLMk6rdjHH— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2024
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "çevrimiçi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde Sibergöz-28 operasyonları düzenlendiğini belirtti.