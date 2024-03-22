Son dakika: CHP’de yeni kriz! İzmir’de aday gösterilmeyen mevcut başkanlar belediyeye personel yığıyor

Eşki'nin etkinlikte yaptığı açıklamaya ilişkin video kaydı ilçe gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada elden ele paylaşılan video görüntüsünde Eşki'nin "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar." ifadelerini kullandığı görüldü.

70 MİLYON LİRALIK FİDAN ALIMI

Konuşmasında işe alınanların çoğunun sabıkalı olduğunu söyleyen Eşki "Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için" dedi.