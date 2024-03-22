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Son dakika: CHP'de yeni kriz! İzmir'de aday gösterilmeyen mevcut başkanlar belediyeye personel yığıyor

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Merkezi İzmir’de 23 belediye başkanını yeniden adar göstermeyince söz konusu isimler belediyelere fazladan personel yerleştirmeye başladı. Bunun bir örneği de CHP’li Bornova Belediyesi’nden geldi. Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile CHP’nin mevcut büyükşehir adayı Cemil Tugay’ın da katıldığı bir etkinlikte, partilisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u hedef aldı. Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada “Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 14:31 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:55
Son dakika: CHP’de yeni kriz! İzmir’de aday gösterilmeyen mevcut başkanlar belediyeye personel yığıyor

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CHP Genel Merkezi yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi İzmir'deki 26 ilçe belediye başkanından 23'ünün üstünü çizdi. Yerlerine yeni isimler aday gösterildi. Yeniden aday gösterilmeyen bazı belediye başkanları yerel seçimlere sayılı gün kala zaten olması gerekenden fazla olan personel sayılarına hızla yenilerini eklemeye başladı.

ADAYLAR RAHATSIZ OLDU
Belediye Başkanlarının giderayak çok sayıda personeli belediye bünyesine katması CHP'nin ilçe belediye başkan adaylarını rahatsız etti. Adaylar, duydukları rahatsızlığı önce il başkanlığına, ardından da CHP Genel Merkezine rapor etti. Genel merkezden duruma müdahale etmesi istendi.

BORNOVA KARIŞTI
Yaşanan bu olayın yankıları sürerken Bornova'da mevcut başkan ile CHP Bornova Adayı Ömer Eşki arasında personel alım krizi patlak verdi.

BELEDİYEYE YAĞMUR GİBİ ADAM ALIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile CHP'nin Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın da katıldığı bir toplantıda mevcut Başkan Mustafa İduğ'u hedef alıp sert bir dille eleştirdi. Eşki, İduğ'un kendisini zor durumda bırakmak için belediyeye seçim öncesi yağmur gibi çalışan aldığını iddia etti.

Eşki'nin etkinlikte yaptığı açıklamaya ilişkin video kaydı ilçe gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada elden ele paylaşılan video görüntüsünde Eşki'nin "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar." ifadelerini kullandığı görüldü.

70 MİLYON LİRALIK FİDAN ALIMI
Konuşmasında işe alınanların çoğunun sabıkalı olduğunu söyleyen Eşki "Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için" dedi.

200 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇANTASI OLAN KIZI İŞE ALIP MASA BAŞINA OTURTMUŞLAR
Konuşmanın devamında "Senin ailenden biri işe girmiş olabilir. Benim ailemden de girmiş olsa, gözümün ışığı da girse kimse öyle tehditle şantajla bilmem ne ile Bornova Belediyesine… Benim temizlik işleri, park bahçe ve fen işlerinde personel ihtiyacım var. 200 bin lira değerinde çantası olan kızı getirmişler koymuşlar masa başında otursun diye." ifadelerini kullandı.

İLÇEDE PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Eşki'nin açıklamalarının yer aldığı video görüntüsü ilçede kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu. Partililer arasında elden ele dolaşan video deyim yerindeyse paylaşım rekoru kırdı. Eşki'nin iddiaları karşısında mevcut Başkan İduğ'un nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

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