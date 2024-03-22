Son dakika: CHP’de yeni kriz! İzmir’de aday gösterilmeyen mevcut başkanlar belediyeye personel yığıyor

Eşki'nin etkinlikte yaptığı açıklamaya ilişkin video kaydı ilçe gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada elden ele paylaşılan video görüntüsünde Eşki'nin "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar." ifadelerini kullandığı görüldü.
70 MİLYON LİRALIK FİDAN ALIMI
Konuşmasında işe alınanların çoğunun sabıkalı olduğunu söyleyen Eşki "Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için" dedi.
200 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇANTASI OLAN KIZI İŞE ALIP MASA BAŞINA OTURTMUŞLAR
Konuşmanın devamında "Senin ailenden biri işe girmiş olabilir. Benim ailemden de girmiş olsa, gözümün ışığı da girse kimse öyle tehditle şantajla bilmem ne ile Bornova Belediyesine… Benim temizlik işleri, park bahçe ve fen işlerinde personel ihtiyacım var. 200 bin lira değerinde çantası olan kızı getirmişler koymuşlar masa başında otursun diye." ifadelerini kullandı.
İLÇEDE PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Eşki'nin açıklamalarının yer aldığı video görüntüsü ilçede kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu. Partililer arasında elden ele dolaşan video deyim yerindeyse paylaşım rekoru kırdı. Eşki'nin iddiaları karşısında mevcut Başkan İduğ'un nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.