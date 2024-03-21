İYİ Parti'yi karıştıran 'Ekremci' elin deşifresi! Akşener İmamoğlu'na çok sert daldı: "Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım"

"GEREĞİNİ YAPMAK NAMUS BORCUMDUR" İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi dizayn çabasını 'siyasi etiğe uymayan bir durum' olarak niteleyen Akşener, "Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" şeklinde konuştu.

Karakeçeli, "Mesele hür ve müstakil sloganıyla perdelenmiş olan akıl ve zihin dağınıklığının seçmenimize karşı yapılan sistematik bir sorumsuzluk ve umursamazlık boyutuna ulaşmasıdır" dedi. Bu sözler "İYİ Parti'deki istifalarda Ekrem İmamoğlu eli" tezini de güçlendirdi.

Gelelim İYİ Parti'deki 'Ekremci' istifalara... 'HÜR VE MÜSTAKİL' SANCISI... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, Akşener'in seçimlere hür ve müstakil girme kararını hedef alarak istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, İYİ Partiyi karıştırmaya devam ediyor! İPin Meclis ve teşkilat üyelerinden İmamoğlu istifası

TEŞKİLAT KOMPLE İSTİFA ETTİ: "SİSTEMATİK VE SİNSİ BİR OPERASYON" İYİ Parti'nin Esenyurt teşkilatı istifa edip İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı. İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye sistematik ve sinsice operasyon çektiğini dile getirip, "İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı CHP'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla…" dedi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ İMAMOĞLU'NA OY İSTEDİ İmamoğlu'na seçimlerde destek verilmediği için İYİ Parti ile yollarını ayıran Toplumsal Politikalardan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, Buğra Kavuncu'ya oy verilmemesi gerektiğini savunup, İmamoğlu'na oy istedi. Ekremci medya Güner'in bu çıkışını "Eski yardımcısı Akşener'i çok kızdıracak" başlıklarıyla servis etti.



AKŞENER'DEN REST... "SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"



İYİ Parti'nin İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmesi ise İYİ Parti içindeki kaos furyasında Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğunu kanıtlayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bu olaya müteakip Akşener, Özkan'ın istifasını isteyip "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" resti çekti.