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İYİ Parti'yi karıştıran 'Ekremci' elin deşifresi! Akşener İmamoğlu'na çok sert daldı: "Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifalarda eli olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. İmamoğlu'nu 'ahlaksız ve sahtekar' olarak tanımlayan Akşener, "Bir belediye başkanı sistemi boşaltacak kadar işin içine girmişse gerçekten ahlaksızlıktır. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" dedi. TAKVİM, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalar ışığında Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e çektiği kurumsal operasyonu sizler için somut örneklerle derledi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:20 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:50
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım

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Yerel seçimlere günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Meral Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ

Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

Bir yandan da CHP ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.



'Kurumsal operasyon'un farkında olan Meral Akşener bu kez de Antalya'dan Saraçhane'yi yaylım ateşine tuttu.

İMAMOĞLU'NA SAĞLI SOLLU GİRDİ: AHLAKSIZ, SAHTEKAR...

Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, partisindeki istifalar sonrası "Bir belediye başkanı sistemi boşaltacak kadar işin içine girmişse gerçekten ahlaksızlıktır" dedi.



"GEREĞİNİ YAPMAK NAMUS BORCUMDUR"

İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi dizayn çabasını 'siyasi etiğe uymayan bir durum' olarak niteleyen Akşener, "Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" şeklinde konuştu.

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Gelelim İYİ Parti'deki 'Ekremci' istifalara...

'HÜR VE MÜSTAKİL' SANCISI...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, Akşener'in seçimlere hür ve müstakil girme kararını hedef alarak istifa ettiğini duyurdu.

Karakeçeli, "Mesele hür ve müstakil sloganıyla perdelenmiş olan akıl ve zihin dağınıklığının seçmenimize karşı yapılan sistematik bir sorumsuzluk ve umursamazlık boyutuna ulaşmasıdır" dedi. Bu sözler "İYİ Parti'deki istifalarda Ekrem İmamoğlu eli" tezini de güçlendirdi.

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TEŞKİLAT KOMPLE İSTİFA ETTİ: "SİSTEMATİK VE SİNSİ BİR OPERASYON"

İYİ Parti'nin Esenyurt teşkilatı istifa edip İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye sistematik ve sinsice operasyon çektiğini dile getirip, "İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı CHP'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla…" dedi.

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İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ İMAMOĞLU'NA OY İSTEDİ

İmamoğlu'na seçimlerde destek verilmediği için İYİ Parti ile yollarını ayıran Toplumsal Politikalardan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, Buğra Kavuncu'ya oy verilmemesi gerektiğini savunup, İmamoğlu'na oy istedi.

Ekremci medya Güner'in bu çıkışını "Eski yardımcısı Akşener'i çok kızdıracak" başlıklarıyla servis etti.

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AKŞENER'DEN REST... "SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"

İYİ Parti'nin İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmesi ise İYİ Parti içindeki kaos furyasında Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğunu kanıtlayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bu olaya müteakip Akşener, Özkan'ın istifasını isteyip "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" resti çekti.

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Öte yandan İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan, "Genel Merkezin politikalarıyla düşüncelerim uyuşmuyor" diyerek istifa etti. Alkan'a İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürütüp seçimlere CHP ile girilmesini savunan İbrahim Özkan sahip çıktı.

Özkan, "Çalışmaktan keyif aldığım ; Bilgi birikim ve donanımından feyz aldığım, Önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanımız üyeliğini sonlandırmış.. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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