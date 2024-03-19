İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek’e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar

ELLERİNİ DEĞİL GÖVDELERİNİ KOYMUŞLAR Akşener, seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara değinerek "DYP'de politikaya başladım. ANAP ile rakiptik ama birbirimizin içine elimizi hiç sokmadık. Birbirimizin partisinden teşkilatı mahvedecek, teşkilatları ortadan kaldıracak eylemde bulunmadık. Benim yaşımdakiler hatırlayacaktır. Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük. Serikliler henüz 40 yaşındaki Akşener'in aldığı tutumu bilir. Buradan ahlak, dürüstlük çıkmaz. Buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener'sem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirmezsem namerdim. Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu. İnanamayacağınız bir biçimde meğer İYİ Partilileri, CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba görüyormuş, yancı görüyormuş" dedi.

KEFİL OLDUKLARIM YAMUK ÇIKTI

Akşener, Böcek'in CHP tarafından Kovid-19 sürecinde yalnız bırakıldığını hatırlatarak "Sayın Muhittin Böcek Beyefendi hastalandığı zaman kendisi şahittir. Pek çok insan geldi gitti 'Yerine birini seçelim. Sen onay ver.' dediler. Ben de 'Olmaz. Hasta bir insana bu yapılmaz. Yapılması doğru değil.' dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu. Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz inşallah. Bir karar vereceksiniz. Hasta halinde 'Hadi bakayım bunu değiştirelim şunu koyalım' diyenlerin karşısında dimdik duran bir Meral Akşener ama iyileştikten sonra o Meral Akşener'in partisine elini sokan bir anlayış. Buna karşılık her şeyi açık net adaylarımız" ifadelerini kullandı.