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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek'e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar

31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararının ardından partisine Ekrem İmamoğlu tarafından ‘kurumsal operasyon’ çekildiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iddiasını seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Serik’te de devam ettirdi. Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’i kastederek “Ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük” dedi. Akşener Kovid-19 sürecinde Böcek’in parti tarafından yalnız bırakıldığını ifade ederek, “Hasta bir insana bu yapılmaz dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu için kullandığı “kefil olduklarım yamuk çıktı” sözlerini Muhittin Böcek’e de kullanan Akşener, “Ya dümencilere ya da dürüstlere ya namertlere ya da mertlere oy vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:53 Güncelleme 19 Mart 2024, 17:09
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek’e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın büyük ortaklarından olan İYİ Parti, alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararı almış, tam da bu kararın ardından CHP ile ipler gerilmişti.

İki parti arasındaki tansiyon ise taraflardan gelen açıklamalarla giderek yükseliyor.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya Serik'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dilinde yine Ekrem İmamoğlu'nun partiye operasyon çektiği ile ilgili iddiası vardı.

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AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.

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"PRİMCİ AKŞENER"
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.

ELLERİNİ DEĞİL GÖVDELERİNİ KOYMUŞLAR
Akşener, seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara değinerek "DYP'de politikaya başladım. ANAP ile rakiptik ama birbirimizin içine elimizi hiç sokmadık. Birbirimizin partisinden teşkilatı mahvedecek, teşkilatları ortadan kaldıracak eylemde bulunmadık. Benim yaşımdakiler hatırlayacaktır. Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük. Serikliler henüz 40 yaşındaki Akşener'in aldığı tutumu bilir. Buradan ahlak, dürüstlük çıkmaz. Buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener'sem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirmezsem namerdim. Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu. İnanamayacağınız bir biçimde meğer İYİ Partilileri, CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba görüyormuş, yancı görüyormuş" dedi.

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ÖNCE İMAMOĞLU'NA SONRA BÖCEK'E!
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nu kastederek söylediği "Kefil olduklarım yamuk çıktı" sözlerini CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek için de sarf etti.

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KEFİL OLDUKLARIM YAMUK ÇIKTI
Akşener, Böcek'in CHP tarafından Kovid-19 sürecinde yalnız bırakıldığını hatırlatarak "Sayın Muhittin Böcek Beyefendi hastalandığı zaman kendisi şahittir. Pek çok insan geldi gitti 'Yerine birini seçelim. Sen onay ver.' dediler. Ben de 'Olmaz. Hasta bir insana bu yapılmaz. Yapılması doğru değil.' dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu. Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz inşallah. Bir karar vereceksiniz. Hasta halinde 'Hadi bakayım bunu değiştirelim şunu koyalım' diyenlerin karşısında dimdik duran bir Meral Akşener ama iyileştikten sonra o Meral Akşener'in partisine elini sokan bir anlayış. Buna karşılık her şeyi açık net adaylarımız" ifadelerini kullandı.

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YA DÜMENCİLERE YA DÜRÜSTLERE OY VERECEKSİNİZ
Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya dümencilere ya da dürüstlere ya namertlere ya da mertlere oy vereceksiniz"

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