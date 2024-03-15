Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararı alan İYİ Parti ve CHP hattında tansiyon giderek artıyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararı alan İYİ Parti ve CHP hattında tansiyon giderek artıyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 'ablası'na çektiği kurumsal operasyon iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.
"PRİMCİ AKŞENER"
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.
DEM'Lİ VURUŞLARA DEVAM
Her fırsatta CHP'nin PKK partisi DEM ile iş birliğine dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez kent uzlaşısının baş ilçelerinden Esenyurt'ta sert ifadeler kullandı.
"NE ESENYURT'MUŞ BE KARDEŞİM!"
Esenyurt'ta bir iftar programına katılan Akşener CHP ve DEM arasında yapılan PKK uzlaşısını hedef alarak, "Yerel seçim var. Seçime gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Aman Allah'ım söylenmedik hakaret, işitilmedik iftira kalmadı. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler ve ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Ama Esenyurt'un bir özelliği var Esenyurt'ta "DEM"leniliyor. Ne Esenyurt'muş be kardeşim!" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: "KEFİL OLUYORSUN YAMUK ÇIKIYOR"
2019 yerel seçimlerinde ima eden ifadeler kullanan Meral Akşener, "Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun. Getiriyorlar bir bakıyorsun ana neler yapılmış… Onun için hür ve müstakiliz. Başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimiz, kendi kardeşlerimizin arkasında duracağız. Senin derdini dinleyecek, lügatlı lügatlı konuşmayacak, sosyal belediyecilik yapacak, İstanbul'a hizmet edecek belediye başkanı adaylarımıza oy vereceksiniz" dedi.
Akşener'in bu sözleri, günlerdir skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu akıllara getirdi.