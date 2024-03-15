Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararı alan İYİ Parti ve CHP hattında tansiyon giderek artıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu 'nun 'ablası'na çektiği kurumsal operasyon iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.

"PRİMCİ AKŞENER"

Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.