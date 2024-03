Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

DEM'Lİ VURUŞLARA DEVAM Her fırsatta CHP'nin PKK partisi DEM ile iş birliğine dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , bu kez kent uzlaşısının baş ilçelerinden Esenyurt 'ta sert ifadeler kullandı.

"NE ESENYURT'MUŞ BE KARDEŞİM!"

Esenyurt'ta bir iftar programına katılan Akşener CHP ve DEM arasında yapılan PKK uzlaşısını hedef alarak, "Yerel seçim var. Seçime gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Aman Allah'ım söylenmedik hakaret, işitilmedik iftira kalmadı. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler ve ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Ama Esenyurt'un bir özelliği var Esenyurt'ta "DEM"leniliyor. Ne Esenyurt'muş be kardeşim!" ifadelerini kullandı.