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Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası! Özgür Özel'i sümen altı etti Yomra'ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye yönelik kurumsal operasyonlarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu, "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatı verdi. İmamoğlu'nun 'Yomra' kararının altında yatan yegane gerçek ise rant kaygısı. CHP'liler aday çıkarmayarak İYİ Parti listelerinden meclis üyesi olmayı planlıyor. Peki, Meral Akşener bu durum karşısında aksiyon mu alacak, boyun mu eğecek? Yomra'da CHP ve İYİ Parti arasında gizli ittifak mı yürütülüyor? Gözler İYİ Parti cephesinde.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 12:59 Güncelleme 08 Şubat 2024, 13:13
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn çabası! Özgür Özel’i sümen altı etti Yomra’ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kriz, kaos ve binbir entrikaya şahitlik ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında aday belirleme krizi çıktı. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu. 'Emanetçi' konumuna düşen Özel, CHP'de kontrolü kaybetti.

İYİ PARTİ'DE SULAR DURULMUYOR
CHP'den bağımsız müstakil bir şekilde seçime gireceğini duyuran; İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım, İzmir'de Ümit Özlale isimlerini açıklayan İYİ Parti'de ise sular durulmuyor.
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İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE KURUMSAL OPERASYON
Partiye çöken kaos perdesinin arkasındaki isim ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.

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AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye yönelik kurumsal operasyonlarına hız verdi.

CHP'nin Trabzon Yomra İlçe Başkanlığı, İmamoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası yerel seçimlerde İYİ Parti'yi destekleme kararı aldığını duyurdu.

İlçe başkanlığından yapılan açıklamada "31 Mart yerel seçimlerine, il başkanlığı, genel merkez ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde mevcut başkan Mustafa Bıyık'la işbirliği kararı alınmıştır. Partimize, ilçemize ve Yomralı hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi.

CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen de "Yomra'da iş birliğinin daha sağlıklı olacağı yönünde karar alınmıştır. Aday çıkarılıp çıkarılmayacağı, önümüzdeki hafta görüşülecek ve karara bağlanacaktır" sözleriyle İmamoğlu'ndan aldığı talimatı yerine getirdi.

Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa BıyıkFotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık

ÖZGÜR ÖZEL ZATEN KİM Kİ?
Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla davranıp böylesi bir karar aldırması Özgür Özel'in koltuğuna kurduğu vesayeti bir kez daha tescilledi.

Peki, İmamoğlu'nun 'Yomra' hamlesinin altında ne yatıyor?

Kurultay sonrası kritik makamlara kendi adamlarını atayarak CHP'yi dizayn eden Ekrem İmamoğlu, aday belirleme sürecinde Özgür Özel üzerinde vesayet kurup partinin eş genel başkanı gibi hareket etmiş, bu durum CHP'de büyük krizlere yol açmıştı.

İYİ PARTİ'Yİ MİKSER GİBİ KARIŞTIRIYOR
Hatırlanacağı üzere Meral Akşener'in 'hür ve müstakil seçim' kararı sonra İYİ Parti'de peşi sıra istifalar baş göstermiş, bu isimler seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini ilan etmişlerdi.

İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Akşener, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını istemiş "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti. Aynı Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin içini mikser gibi karıştırdığını dile getirmişti.

Ekrem İmamoğlu ve Meral AkşenerEkrem İmamoğlu ve Meral Akşener


Son olarak Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Parti adayının desteklenmesi için partinin ilçe başkanlığına talimat veren İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi dizayn etme çabası dikkatlerden kaçmadı.

AKŞENER AKSİYON MU ALACAK, BOYUN MU EĞECEK?
Peki, seçimlere 'hür' ve 'müstakil' gireceğini duyuran Meral Akşener bu durum karşısında aksiyon mu alacak, boyun mu eğecek?

Meral Akşener ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa BıyıkMeral Akşener ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık

RANT BÜYÜK İMAMOĞLU DA FARKINDA!
Gelelim Yomra'ya... Ekrem İmamoğlu'nun 'Yomra'da İYİ Parti'yi destekleme' kararının altında hiç şüphesiz rant kaygısının yattığı gerçek. CHP'liler aday çıkarmayarak İYİ Parti listelerinden meclis üyesi olmayı planlıyor.

GİZLİ İTTİFAK MI?
Tüm bu detaylar ışığında bir soru da kafa kurcalıyor... "Yomra'da CHP ve İYİ Parti arasında gizli ittifak mı yürütülüyor? Gözler Meral Akşener ve İYİ Parti cephesine çevrildi.

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