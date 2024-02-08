Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn çabası! Özgür Özel’i sümen altı etti Yomra’ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?

Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık



ÖZGÜR ÖZEL ZATEN KİM Kİ?

Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla davranıp böylesi bir karar aldırması Özgür Özel'in koltuğuna kurduğu vesayeti bir kez daha tescilledi.



Peki, İmamoğlu'nun 'Yomra' hamlesinin altında ne yatıyor?



Kurultay sonrası kritik makamlara kendi adamlarını atayarak CHP'yi dizayn eden Ekrem İmamoğlu, aday belirleme sürecinde Özgür Özel üzerinde vesayet kurup partinin eş genel başkanı gibi hareket etmiş, bu durum CHP'de büyük krizlere yol açmıştı.



İYİ PARTİ'Yİ MİKSER GİBİ KARIŞTIRIYOR

Hatırlanacağı üzere Meral Akşener'in 'hür ve müstakil seçim' kararı sonra İYİ Parti'de peşi sıra istifalar baş göstermiş, bu isimler seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini ilan etmişlerdi.



İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Akşener, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını istemiş "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti. Aynı Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin içini mikser gibi karıştırdığını dile getirmişti.