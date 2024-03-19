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DEM'in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Musa Arslan'ın annesi çıktı

CHP'nin "Kent uzlaşı" maskesiyle tavşan aday çıkararak terör örgütünün siyasi ayağına peşkeş çektiği Akdeniz'in DEM'li adayı Nuriye Arslan PKK'lı teröristin annesi çıktı. DEM'li Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 19:21 Güncelleme 19 Mart 2024, 20:19
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı

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Türkiye terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM, CHP ve Kandil arasındaki kirli ittifaka şahitlik ediyor.

CHP-DEM ORTAKLIĞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt'ta Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi ilçelerinde Mersin ve Akdeniz'de kirli ittifak açık açık dillendiriliyor.

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CHP'NİN DEM'E PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ İLÇENİN ADAYI TERÖRİSTİN ANNESİ ÇIKTI
CHP Kent uzlaşı maskesine sığınarak Mersin'in Akdeniz ilçesinde tavşan bir aday çıkararak ilçeyi DEM'e peşkeş çekerken bomba bir detay ortaya çıktı.

CHP'nin alan açtığı DEM'in Akdeniz Adayı Nuriye Arslan'ın 2017 yılında öldürülen bir teröristin annesi olduğı ortaya çıktı.

2017'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST MUSA ARSLAN'IN ANNESİ
2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu Musa Arslan olduğu öğrenildi.

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

Öldürülen terörist Musa Arslan'ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

İSTİKLAL MARŞINA KARŞI ÇIKTI
Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan 2022 Haziran ayındaki belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

DEM İTİRAF ETMİŞTİ: AKDENİZ'DE ANLAŞTIK
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 17 Şubat'ta yaptığu açıklamada, Mersin, Akdeniz ve Esenyurt'ta "kent uzlaşısının" sağlandığını açıklayıp CHP ile ittifak yaptıklarını itiraf etmitşi.

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