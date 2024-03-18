CHP’den Kandil’e ’Zeytinburnu’nda belediye makamı’ vaadi! ’Kürdistan’ hayali kuran DEM’liden itiraf: Seçim kazanılırsa başkan yardımcısıyım





O ilçelerden biri de Zeytinburnu...



CHP'nin Zeytinburnu listesinden İBB ve Zeytinburnu Meclisi'ne girecek olan DEM'li Abdulcabbar Barış'tan kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.



Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını açık açık söyledi.



DEM'li Barış, Zeytinburnu Belediyesi'ni yeniden yapılandıracaklarını ve bir çok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.