CHP’den Kandil’e ’Zeytinburnu’nda belediye makamı’ vaadi! ’Kürdistan’ hayali kuran DEM’liden itiraf: Seçim kazanılırsa başkan yardımcısıyım

CHP
- DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar arz etmeye başladı.
Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.
O ilçelerden biri de Zeytinburnu...
CHP'nin Zeytinburnu listesinden İBB ve Zeytinburnu Meclisi'ne girecek olan DEM'li Abdulcabbar Barış'tan kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.
Barış, CHP'nin Zeytinburnu'nda seçimi kazanması halinde DEM'li Meclis Üyesi olarak Belediye Başkan Yardımcısı olacağını açık açık söyledi.
DEM'li Barış, Zeytinburnu Belediyesi'ni yeniden yapılandıracaklarını ve bir çok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini dile getirdi.
Abdulcabbar Barış'ın konuştuğu programda CHP listesinden aday gösterilen DEM'lilerin seçim sonrası tekrar DEM'e geri dönecekleri söylendi;
"Zeytinburnu
'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık"
"Bizim kazancımız olan Meclis üyelerimizi CHP
listesinden aday gösterdik"
"Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti
'ye geri dönecekler"
Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak.
KÜRDİSTAN HAYALİ KURAN BÖLÜCÜ BİR PROFİL
Öte yandan CHP tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı verilen DEM Partili Abdulcabbar Barış, 'kürdistan' hayali kuran İHA ve SİHA düşmanı bölücü bir profil.
Daha önceden de Yeşil Sol'dan vekil adayı olan Barış, bir TV programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil"
ifadelerini kullandı.