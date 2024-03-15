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CHP listesindeki Bayram Yıldırmaz, Akdeniz'de DEM'e oy istiyor! Kirli ittifakın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye kirli bir ittifaka şahitlik ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi birçok ilçesinde kirli ittifak açık açık dillendiriliyor. Sözde kent uzlaşısı adı altında Mersin'in Akdeniz ilçesinde düşük profilli tavşan aday çıkaran CHP'lilerin kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 14:38 Güncelleme 15 Mart 2024, 14:49
CHP listesindeki Bayram Yıldırmaz, Akdeniz’de DEM’e oy istiyor! Kirli ittifakın görüntüleri ortaya çıktı

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Türkiye yerel seçimler giderken CHP, DEM ve Kandil hattındaki kirli ittifaka şahit oluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları sallanırken Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle ve Bala gibi birçok ilçesinde kirli ittifak açık açık dillendiriliyor.

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CHP'LİLER DEM'LİLER İÇİN ÇALIŞIYOR!
DEM Parti ile alenen ittifak kuran CHP'de skandallar bitmiyor. İttifak gereği Akdeniz ilçesinde düşük profilli tavşan aday çıkaran ve ilçeyi DEM'e peşkeş çeken CHP'liler, kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katılıyor.

EV EV GEZDİLER
CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP Akdeniz 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Bayram Yıldırmaz, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" diyerek belediye meclis toplantısında, İstiklal Marşı okumayan DEM Parti Akdeniz Eş Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve sürekli olarak güneydoğu illerine sözde Kürdistan tanımlaması yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın yanında açık açık DEM Parti'ye oy istediği fotoğrafları ortaya çıktı.

Solda(Gri ceketli) CHP'li YıldırmazSolda(Gri ceketli) CHP'li Yıldırmaz

CHP'nin kendi seçmenini de Akdeniz'de DEM Parti'ye yönlendirdiğinin açık kanıtı olan bu seçim çalışma fotoğrafı, Mersin gündemine bomba gibi düştü. Tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği iddia ediliyordu.

CHP'li Meclis Üyesi ve Adayı Bayram Yıldırmaz'ın DEM'lilerle yaptığı Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamındaki ev gezisi de tüm iddiaları kanıtladı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, CHP'li Yıldırmaz'ın ve Nuriye Arslan'ın olduğu seçim çalışmasını sosyal medya hesabından açık açık paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

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