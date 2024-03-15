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CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP Akdeniz 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Bayram Yıldırmaz, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" diyerek belediye meclis toplantısında, İstiklal Marşı okumayan DEM Parti Akdeniz Eş Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve sürekli olarak güneydoğu illerine sözde Kürdistan tanımlaması yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın yanında açık açık DEM Parti'ye oy istediği fotoğrafları ortaya çıktı.