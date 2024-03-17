CHP'nin ittifak ortağı DEM'den İstanbul'un göbeğinde 'APO' mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan" diye böğürdüler

Yerel seçimlere günler kala CHP - DEM hattındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.



Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.



İMAMOĞLU'NUN MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI



Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.