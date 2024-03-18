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MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı!

Son dakika haberi! Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 14:45 Güncelleme 18 Mart 2024, 14:59
MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı!

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Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.

FETÖ'cüler sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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