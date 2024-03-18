CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gün sayarken CHP kanadından her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz.
DEM ile PKK uzlaşısı derken gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntüleri…
Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gün sayarken CHP kanadından her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz.
DEM ile PKK uzlaşısı derken gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntüleri…
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz balya balya Euro ve TL'lerden resmen kule yaptıkları görüntüler ortaya çıkmış, Ekrem İmamoğlu'ndan ise işten sıyrılmak için akla ziyan bir açıklama gelmişti.
"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.
KİRLİ PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR
Bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği büyük bir soru işaretiyken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir bomba iddia ortaya atıldı.
5 yıldır İstanbulluya hizmet yerine eziyet eden Ekrem İmamoğlu yönetimi, İstanbul'u kaybedeceğini artık net bir şekilde anlamış olacak ki belediye kasasını boşaltmaya başladı.
BOŞ VE BÜYÜK İHALELERLE KASA BOŞALTMA
Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin boş ama büyük ihalelerle belediye bütçesini harcadığını iddia etti.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir yetkili arkadaşa sordum. Dedim ki bugünlerde ağalar ne yapıyorlar? İş yapmadıkları biliyoruz. Dedi ki hocam büyük büyük ihalelerle içeriksiz, biraz da böyle kontrolden çıkmış şekilde ihale yapıp dışarıya para çıkarıyorlar. Belediyenin şirketleri var. O şirketlerin usulünü, önceden orada çalışanlar biliyorlar. Malın değerini, ihalenin değerini bilen isimler" ifadelerini kullandı.
5 YILDA 20 MİLYAR TL KAYIP
Aktaş, İBB'nin ihaleler nedeniyle 5 yılda 20 milyar kaybı olduğunu da şu sözlerle anlattı:
"Sadece bir örnek vereceğim. Kamu kaynakları nasıl çarçur ediliyor. Tevfik Göksu bu konuda herhalde belediye meselelerine İmamoğlu'ndan 10 kat daha fazla çalışmıştır. Detaylı bilgiye de 10 kat daha vakıftır. Şu ifadeyi kullandı: 5 yılda 100 milyarlık ihale yapıldığını varsayarsak, Kadir Bey döneminde yüzde 18 kırımla giden ihaleler, İmamoğlu döneminde yüzde 1 kırımla gitmiş. Yani şöyle, siz 100 liralık ihale çıkıyorsunuz, müteahhit aslında onun 100 lira olduğunu biliyor. Gelip bir lira altına teklif veriyor, alıyor. Ve sadece kamunun bu 5 yıllık dönemde kırımlardan dolayı kaybı 20 milyar"