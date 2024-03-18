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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar

Türkiye, CHP’deki paradan kule görüntülerini konuşurken yerel seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan Ekrem İmamoğlu ve yönetimi hakkında bomba bir iddia daha geldi. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin boş ama büyük ihalelerle belediye bütçesini harcadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:44 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:22
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar

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Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz balya balya Euro ve TL'lerden resmen kule yaptıkları görüntüler ortaya çıkmış, Ekrem İmamoğlu'ndan ise işten sıyrılmak için akla ziyan bir açıklama gelmişti.

"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

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KİRLİ PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

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Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR
Bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği büyük bir soru işaretiyken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir bomba iddia ortaya atıldı.

5 yıldır İstanbulluya hizmet yerine eziyet eden Ekrem İmamoğlu yönetimi, İstanbul'u kaybedeceğini artık net bir şekilde anlamış olacak ki belediye kasasını boşaltmaya başladı.

BOŞ VE BÜYÜK İHALELERLE KASA BOŞALTMA

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin boş ama büyük ihalelerle belediye bütçesini harcadığını iddia etti.

CHP'li İBB ile ilgili yeni ifşa: "İçi boş ihalelerle kasayı boşaltıyorlar"

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir yetkili arkadaşa sordum. Dedim ki bugünlerde ağalar ne yapıyorlar? İş yapmadıkları biliyoruz. Dedi ki hocam büyük büyük ihalelerle içeriksiz, biraz da böyle kontrolden çıkmış şekilde ihale yapıp dışarıya para çıkarıyorlar. Belediyenin şirketleri var. O şirketlerin usulünü, önceden orada çalışanlar biliyorlar. Malın değerini, ihalenin değerini bilen isimler" ifadelerini kullandı.

5 YILDA 20 MİLYAR TL KAYIP
Aktaş, İBB'nin ihaleler nedeniyle 5 yılda 20 milyar kaybı olduğunu da şu sözlerle anlattı:

"Sadece bir örnek vereceğim. Kamu kaynakları nasıl çarçur ediliyor. Tevfik Göksu bu konuda herhalde belediye meselelerine İmamoğlu'ndan 10 kat daha fazla çalışmıştır. Detaylı bilgiye de 10 kat daha vakıftır. Şu ifadeyi kullandı: 5 yılda 100 milyarlık ihale yapıldığını varsayarsak, Kadir Bey döneminde yüzde 18 kırımla giden ihaleler, İmamoğlu döneminde yüzde 1 kırımla gitmiş. Yani şöyle, siz 100 liralık ihale çıkıyorsunuz, müteahhit aslında onun 100 lira olduğunu biliyor. Gelip bir lira altına teklif veriyor, alıyor. Ve sadece kamunun bu 5 yıllık dönemde kırımlardan dolayı kaybı 20 milyar"

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