CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba iddia: İçi boş ama büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar

DEM ile PKK uzlaşısı derken gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntüleri…

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gün sayarken CHP kanadından her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz balya balya Euro ve TL'lerden resmen kule yaptıkları görüntüler ortaya çıkmış, Ekrem İmamoğlu'ndan ise işten sıyrılmak için akla ziyan bir açıklama gelmişti.

"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.