PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 15 gün kaldı. Adaylar sahada çalışmalarını sürdürürken sonucu merakla beklenen illerin başında İstanbul geliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İstanbul'da yapılan anketlere ilişkin konuştu. Kabaktepe, "Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:48 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:49
İstanbul’da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye yerel seçimler için geri sayıma başladı.

Seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında ise İstanbul geliyor.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezip projelerini tanıtırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karıştığı skandallarla gündeme geliyor.

İSTANBUL'DA ANKETLER'DE KİM ÖNDE
Megakentte sonucu merakla bekleyen vatandaşlar için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "anket" açıklaması geldi.

Osman Nuri KabaktepeOsman Nuri Kabaktepe

Kabaktepe, "Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' SÖZLERİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arefesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı.

Başkan Erdoğanın final seçimim açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde sıraladı: TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılırBaşkan Erdoğanın final seçimim açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde sıraladı: TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılır

ANKETLERDE DURUM NEDİR?
Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.

Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti.

"ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ"
Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz. Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum.

Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor.

"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART'TA"
Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz.

Atatürk Havalimanı'mız İstanbul için nasıl kullanılır. Havalimanı olarak kullanılmaya devam ediyor, bir pisti açık. Millet Bahçelerinden biri yapılıyor, girişimcilere dönük bir merkeze dönüştürülecek, çok amaçlı bir merkez haline dönüşüyor havalimanı.

AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitinginin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğanın katılımıyla Atatürk HavalimanındaAK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitinginin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğanın katılımıyla Atatürk Havalimanında

TRAFİK SORUNU
Trafik konusunda görüşmeleri yaptığımızda '2018'de 2017'de trafik yok muydu?', diyor insanlar. İşte biz de yüzde 40'larda bıraktığımız şey niye yüzde 60'lara çıktı diye soruyoruz. Bazı bölgelerde metro inşaatların durdurulduğunu biliyoruz. Trafik sorununun çözülmesi için tünel ve metro yatırımlarının artması lazım. Hem tünel projelerimizi Murat Kurum açıkladı. Bunları yapmadığınızda trafik yoğunluğunu artırır hale gelirsiniz.

"PROJELERİN ENGELLENDİĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL"
Şu an İBB yönetimi 5 yılını 3 kelimeye sığdırdı; 'engelleniyorum, mağdurum, hatırlamıyorum.' 'Engelleniyorum' tezi algıdan ibaret. 57 dosyanın 56'sına imza atılmış. Siz 5 yılınızı 'engelliyorum, mağdurum' diye anlatamazsınız. Şimdi birde 'hatırlamıyorum' eklendi. Sizin getirdiğiniz 57 dosyanın 56'sına AK Parti evet dedi. Nasıl engellemiş oluyoruz.

Vadedip hatırlamayan İmamoğlu köşeye sıkıştı! Büyükelçiyle balık zirvesini soran genci azarladı: Mağdurum dedi İstanbulluyla alay ettiVadedip hatırlamayan İmamoğlu köşeye sıkıştı! Büyükelçiyle balık zirvesini soran genci azarladı: Mağdurum dedi İstanbulluyla alay etti

KURUM'UN TV PERFORMANSI
İyi buluyorum, güzel buluyorum. 10 temel başlığımız var. Güzel programlar, iyi bir performansla geçiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
2012'den bu yana 850 binin üzerinde binamız dönüştürüldü. 1 yılda bu iş olmaz. Hepimizin problemi. Gelin 5 yıllık yerel yönetimle, biz 650 binlik hedef koyduk, bunu İstanbul yapabilir. Bu dönüşüm İstanbul için bir gereklilik.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağızCumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
İstanbul’da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat’ı üzecek haber! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından ’Daltonlar Çetesi’ çıktı
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Spor yazarları Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirdi! Zirvede dengeler değişebilir
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
Türkiye genelinde Ramazan denetim sıklaştı! Yöresel ürün hilesi çökertildi! Halkın cebine göz dikenlere ceza yağdı
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
SON DAKİKA