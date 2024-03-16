Kabaktepe, "Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' SÖZLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arefesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı.

ANKETLERDE DURUM NEDİR?

Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.