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AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 22:57 Güncelleme 15 Mart 2024, 23:00
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kabaktepe, paylaşımında mitingin 24 Mart Pazar günü 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı bilgisine de yer verdi.

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