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Başkan Erdoğan'ın "final seçimim" açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde sıraladı: "TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılır"

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim." açıklamasına açıklık getirdi. "Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir." diyen Bakan Tunç, "TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 16:03 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:18
Başkan Erdoğan’ın final seçimim açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde sıraladı: TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılır

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim." açıklamasına açıklık getirdi.

Bakan Yılmaz Tunç: TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılır

TBMM SEÇİMİ YENİLEME KARARI ALIRSA ADAYLIK YOLU AÇILIR

"Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir." diyen Bakan Tunç, "Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır." ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ın 3. kez seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı vermesi gerektiğini belirtti.



BAŞKAN ERDOĞAN: BU SEÇİM BENİM SON SEÇİMİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta TÜGVA temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" açıklamasıyla bunun son seçim olduğunu ifade etmişti.

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından milyonlar Anayasa maddelerini araştırmaya başladı.

"31 Mart benim için bir final"

101'İNCİ MADDE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirken yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının görev süresi, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Anayasa'nın "Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi" başlıklı 101'inci Maddesi, "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü içeriyor. Erdoğan'ın "yasanın verdiği yetki ile son seçimim" sözleri bu hükme dayanıyor.

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İKİ KEZ SEÇİLDİ

Erdoğan, Anayasa değişikliğinden sonra yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı seçildi. Beş yıllık görev süresinin ardından yapılan 28 Mayıs 2023 seçiminde de ikinci kez seçilmiş oldu. Bu dönemin sonunda Erdoğan, Anayasa gereği Cumhurbaşkanlığına aday olamıyor.

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Başkan Erdoğan, 8 Mart'ta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"31 MART AKŞAMI FARKLI BAKANLARA GEREK CEVABI VERELİM"

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Çok önemli bir dönemin arefesindeyiz. 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı neticede olacak. Onun için tabi çok üstün bir gençliğe sahip olan davamız inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum. 22 gün var 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençler beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceğiz.

BENİM İÇİN BİR FİNAL

Burada ben ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımlarımızı buna göre atmamız lazım.

"1 NİSAN'DA YENİ DÖNEMİ BAŞLATALIM"

Çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni dönemi inşallah başlatalım. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve inşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada. Onun için de salonu bekletmeden hemen salona geçelim. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

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