Başkan Erdoğan'ın "final seçimim" açıklaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde sıraladı: "TBMM seçimi yenileme kararı alırsa adaylık yolu açılır"

"Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir." diyen Bakan Tunç, "Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır. " ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ın 3. kez seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı vermesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim." açıklamasına açıklık getirdi.





BAŞKAN ERDOĞAN: BU SEÇİM BENİM SON SEÇİMİM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta TÜGVA temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" açıklamasıyla bunun son seçim olduğunu ifade etmişti.



Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından milyonlar Anayasa maddelerini araştırmaya başladı.

101'İNCİ MADDE



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirken yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının görev süresi, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Anayasa'nın "Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi" başlıklı 101'inci Maddesi, "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü içeriyor. Erdoğan'ın "yasanın verdiği yetki ile son seçimim" sözleri bu hükme dayanıyor.