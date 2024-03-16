Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti

SKANDAL SÖZLER: BANA AK PARTİ AĞZIYLA KONUŞMA
Bunun üzerine genç, "Ben 3 göbek Kavaklıyım" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında hiddetlenen İmamoğlu, "İstersen 10 göbek Kavaklılı ol. 25 senedir oradaki o balıkçının müşterisiyim. Bırak bana AK Parti ağzıyla konuşmayı"
şeklinde skandal sözler sarf etti.
'Balıkçı' sorusunu soran gencin İstanbul
lunun o gün yaşadığı mağduriyetten yakın akrabalarının da etkilenmesini belirtmesi üzerine İmamoğlu, "Benimle AK Parti ağzıyla konuşma"
diyerek sesini yükseltti.
ESAS MAĞDUR OLAN İSTANBULLU
Peki, Ekrem İmamoğlu iddia ettiği gibi balık yediği için mağdur mu oldu? Cevap elbetteki hayır.
O gün esas mağduriyeti kar esareti altında saatlerce evine ulaşamayan, belediyenin yetersiz çalışmasından ötürü yollarda kalan İstanbullu yaşadı.
KAR KÜREME ARACIYLA BALIK YEMEYE GİTTİ
Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda bahse konu olan balık restoranına gitti. Alkollü mekanda İngiliz Büyükelçiyle gelecek tahayyülleri kurdu.
VAATLERİNİ HATIRLAYAMAN İMAMOĞLU'NU İSTANBULLU DA HATIRLAMAYACAK!
Öte yandan kürsüden vatandaş azarlayan Ekrem İmamoğlu
, son günlerde iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette. İmamoğlu katıldığı son yayınlarda kendisine yöneltilen 2019'daki vaatlerine ilişkin sorulara 'hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi.
İş bilmezliği ortaya çıkınca İmamoğlu, İstanbul
'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil."
yanıtını verdi. Aynı İmamoğlu 2019'da İstanbul'un deprem sorununu 5 sene içinde çözeceğini vadetmişti.
Vaatleri sorulunca "hatırlamıyorum"
diyen, verdiği sözleri inkar eden İmamoğlu'nun algı ve PR'la bezeli belediyecilik anlayışı da böylelikle bir kez daha tescillendi.