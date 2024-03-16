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Vadedip 'hatırlamayan' İmamoğlu köşeye sıkıştı! 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı: 'Mağdurum' dedi İstanbulluyla alay etti

İstanbul'a verdiği vaatleri 'hatırlamayan' ve "kaybedeceğim" endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor. İmamoğlu, kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün Büyükelçiyle balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı. O günkü kar esaretinde yollarda perişan olan İstanbulluları görmezden gelen İmamoğlu esas mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek akıllara zarar bir çıkış yaptı. Köşeye sıkışan İmamoğlu, soruyu soran gence de "Benimle AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek bağırdı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 01:24 Güncelleme 16 Mart 2024, 18:23
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.



'BALIKÇI' SORUSU AYARINI KAÇIRDI: GENCİ AZARLADI

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişi içerisinden kürsüden bir kadın vatandaşı azarlayan İmamoğlu, katıldığı bir Youtube yayında kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün Büyükelçiyle balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı.

İmamoğlu 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı!



KARLA CEBELLEŞEN İSTANBULLU, BALIK YİYİP 'MAĞDUR' OLAN İMAMOĞLU!

O günkü kar esaretinde yollarda kalan evlerine ulaşamayan İstanbulluları görmezden gelen İmamoğlu, büyükelçiyle Kavak'ta yaptığı 'balık' zirvesine ilişkin 'mağdur' olduğunu iddia etti.

KİBİRLİ VE SEVİYESİZ ÜSLUP

Kibirli bir üslub, üsten bakan bir tavırla toplum içinde genci rencide etmeye kalkışan Ekrem İmamoğlu, gence hitaben "Senin iki katın kadar Kavak'ı bilirim ben. Kavak'ta senin iki katın kadar akrabam var benim. Tamam mı!" dedi.


SKANDAL SÖZLER: BANA AK PARTİ AĞZIYLA KONUŞMA

Bunun üzerine genç, "Ben 3 göbek Kavaklıyım" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında hiddetlenen İmamoğlu, "İstersen 10 göbek Kavaklılı ol. 25 senedir oradaki o balıkçının müşterisiyim. Bırak bana AK Parti ağzıyla konuşmayı" şeklinde skandal sözler sarf etti.

'Balıkçı' sorusunu soran gencin İstanbullunun o gün yaşadığı mağduriyetten yakın akrabalarının da etkilenmesini belirtmesi üzerine İmamoğlu, "Benimle AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek sesini yükseltti.



ESAS MAĞDUR OLAN İSTANBULLU

Peki, Ekrem İmamoğlu iddia ettiği gibi balık yediği için mağdur mu oldu? Cevap elbetteki hayır.

İmamoğlu 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı!

O gün esas mağduriyeti kar esareti altında saatlerce evine ulaşamayan, belediyenin yetersiz çalışmasından ötürü yollarda kalan İstanbullu yaşadı.



KAR KÜREME ARACIYLA BALIK YEMEYE GİTTİ

Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda bahse konu olan balık restoranına gitti. Alkollü mekanda İngiliz Büyükelçiyle gelecek tahayyülleri kurdu.

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VAATLERİNİ HATIRLAYAMAN İMAMOĞLU'NU İSTANBULLU DA HATIRLAMAYACAK!

Öte yandan kürsüden vatandaş azarlayan Ekrem İmamoğlu, son günlerde iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette. İmamoğlu katıldığı son yayınlarda kendisine yöneltilen 2019'daki vaatlerine ilişkin sorulara 'hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi.

İş bilmezliği ortaya çıkınca İmamoğlu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. Aynı İmamoğlu 2019'da İstanbul'un deprem sorununu 5 sene içinde çözeceğini vadetmişti.
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Vaatleri sorulunca "hatırlamıyorum" diyen, verdiği sözleri inkar eden İmamoğlu'nun algı ve PR'la bezeli belediyecilik anlayışı da böylelikle bir kez daha tescillendi.

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