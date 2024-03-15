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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere özel davet: "İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız"

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Gençleri, 16 Mart'ta Atatürk Havalimanı'na davet eden Kurum, “Saat 13.00’de sizleri, İstanbul’un tüm gençlerini; ‘Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü’nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı’na bekliyorum. Burada çok güzel sürprizlerimiz olacak." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 22:32 Güncelleme 15 Mart 2024, 22:55
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Kurum, "16 Mart saat 13.00'de sizleri, İstanbul'un tüm gençlerini; 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Yarın burada çok güzel sürprizlerimiz olacak. Gençliğimiz için, gençliğimizin geleceği adına, İstanbul'umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi, projemizi sevgili gençlerimize sizlere açıklayacağız. İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi yarın armağan ediyor olacağız" dedi.

Murat Kurum'dan gençlere özel davet!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kurum, "Milletimizin gurur kaynağı, İstanbul Üniversitesi'nin muhteşem kampüsündeyiz. Bu güzel okulda unutulmaz hatıralar ve ömürlük dostluklar biriktirdiniz. Bizler de sofranıza oturarak sizin bu dostluğunuzdan payımıza düşen güzellikleri almaya geldik. Ben bu güzel buluşma için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN FATİHLERİ GENÇLERİMİZ OLACAK"

Kurum, "İstanbul Üniversitemiz, fetihle aynı yaştadır. Zira bu bilim yuvasını Fatih Sultan Mehmet kurdu. O'nun önderliğinde bu kurum, yüzyıllar boyunca ilmin, bilimsel gayretin kutup yıldızı oldu. Yani sizler; bu ülkede yaşayan her gencimizin hayallerini süsleyen bir okulun mensuplarısınız. Ve İstanbul Üniversitesi markasının verdiği güvenle, iş ve aile hayatına atılmak için hazırlanıyorsunuz. Ama bir ağabeyiniz olarak, sizlere şunu söylemek istiyorum. Üniversiteye girerken de mezun olduğunuzda da, Beyazıt kapısının altından geçeceksiniz. Kapının bir yanında 'Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık'; diğer yanında ise 'Seni kıymetli bir zaferle destekledik.' ayeti yazıyor. Ben de diyorum ki 21. yüzyılın fetihleri artık ilimle, bilimle gerçekleşmektedir. Ve ben inanıyorum ki bu yüzyılın, Türkiye yüzyılının fatihleri gençlerimiz olacak, sizler olacaksınız."

"Sizin yolunuzu açmak için gece gündüz çalışacağız. Biz yola çıkarken, 'Gençlerin; her anında, hep yanında olacağız' dedik, 'Bu şehir Gençlerin İstanbul'u olacak.' dedik. İstanbul'da üniversite eğitimi almak iki diplomaya sahip olmak demektir. Birincisi akademik eğitimin getirdiği diplomadır, ikincisi bu kutlu şehrin size kattığı tecrübelerdir. Biz bu şehri; gençlerimiz için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların merkezi haline getirmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN GENÇLİĞİNE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROJEYİ ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Gençleri yarın düzenlenecek olan 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına da davet eden Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı: "Sizleri; geleceğiniz ve kariyeriniz için önemli olacağına inandığım bir programa davet etmek istiyorum. 16 Mart saat 13.00'de sizleri, İstanbul'un tüm gençlerini; 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Yarın burada çok güzel sürprizlerimiz olacak."

"Gençliğimiz için, gençliğimizin geleceği adına, İstanbul'umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi, projemizi sevgili gençlerimize sizlere açıklayacağız. Ve orası bir girişimcilik merkezi, bir teknoloji merkezi, bir teknoparklar olarak tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya hizmet edecek bir bilim yuvası olacak. Açılışı ilgili bakanlarımızın, bu konuda bilim yapmış, üretim yapmış kıymetli iş insanlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ve İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi yarın armağan ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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