Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere özel davet: "İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız"

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN FATİHLERİ GENÇLERİMİZ OLACAK"

Kurum, "İstanbul Üniversitemiz, fetihle aynı yaştadır. Zira bu bilim yuvasını Fatih Sultan Mehmet kurdu. O'nun önderliğinde bu kurum, yüzyıllar boyunca ilmin, bilimsel gayretin kutup yıldızı oldu. Yani sizler; bu ülkede yaşayan her gencimizin hayallerini süsleyen bir okulun mensuplarısınız. Ve İstanbul Üniversitesi markasının verdiği güvenle, iş ve aile hayatına atılmak için hazırlanıyorsunuz. Ama bir ağabeyiniz olarak, sizlere şunu söylemek istiyorum. Üniversiteye girerken de mezun olduğunuzda da, Beyazıt kapısının altından geçeceksiniz. Kapının bir yanında 'Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık'; diğer yanında ise 'Seni kıymetli bir zaferle destekledik.' ayeti yazıyor. Ben de diyorum ki 21. yüzyılın fetihleri artık ilimle, bilimle gerçekleşmektedir. Ve ben inanıyorum ki bu yüzyılın, Türkiye yüzyılının fatihleri gençlerimiz olacak, sizler olacaksınız."

Şehrimizin sembol kurumlarından İstanbul Üniversitesi'ndeyiz.



Öğrenci kardeşlerimizle iftarımızı yaptık. Çaylarımızı içtik, onların hayallerini ve heyecanlarını paylaştık.



1 Nisan'dan itibaren; İstanbul yeniden gençlerin şehri olacak.@uniakistanbul pic.twitter.com/l3IincRpAk — Murat KURUM (@murat_kurum) March 15, 2024

"Sizin yolunuzu açmak için gece gündüz çalışacağız. Biz yola çıkarken, 'Gençlerin; her anında, hep yanında olacağız' dedik, 'Bu şehir Gençlerin İstanbul'u olacak.' dedik. İstanbul'da üniversite eğitimi almak iki diplomaya sahip olmak demektir. Birincisi akademik eğitimin getirdiği diplomadır, ikincisi bu kutlu şehrin size kattığı tecrübelerdir. Biz bu şehri; gençlerimiz için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların merkezi haline getirmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.