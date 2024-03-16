Seçimlere son 15 gün! En fazla aday hangi ilde? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? Seçmen kağıdı nasıl sorgulanır?

"AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Bu kapsamda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 15 gün kaldı. Seçime ilişkin merak edilen bir çok detay da bulunuyor.

EN FAZLA ADAY İSTANBUL'DA YSK'nin seçim takvimi kapsamında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katılacak.

İstanbul'u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarışacak.