İmamoğlu kasaya çöktü CHP’nin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı

Türkiye, yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala kötü kokular yükseliyor.
Kötü kokunun ana sebebi ise karanlık ve şaibeli para.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL ile eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı başka parasal mevzularla da anılmaya başlandı.
İMAMOĞLU HANGİ İŞ ADAMINDAN ÇUVAL DOLUSU PARA ALDI? KURYE MURAT ONGUN...
Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.
PARADAN KULE YAPTILAR: BAŞROLDE İMAMOĞLU'NUN KASASI VE MÜDÜRÜ
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile birlikte balya balya TL ve balya balya 'euro'lardan kule yaptığı görüntülendi.
CHP'de karanlık para tartışması tüm sıcaklığını korurken partiye yatırılan hazine yardımının önemli bir kısmının yandaşa, fondaşa ve sosyal medya tetikçilerine aktarıldığı ortaya çıktı.
CHP'NİN PARASI YANDAŞA, FONDAŞA, TROLE AKIYOR
İddia CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın 400 milyon TL'lik bir meblağı belirli medya kurumlarına adrese teslim dağıtıldığını söyledi.
HALK TV'YE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?
CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Hangi ajanslar ve kurumlara bu para harcandı?" ve "Eren Erdem'in sadece Halk Tv'den 5 ayda kestiği 12.5 Milyon ₺ nin şimdi ne kadarını geri verdiniz?" sorularını yöneltti.