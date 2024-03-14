İmamoğlu kasaya çöktü CHP’nin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL ile eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğlu 'nun adı başka parasal mevzularla da anılmaya başlandı.

Türkiye, yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala kötü kokular yükseliyor.Kötü kokunun ana sebebi ise karanlık ve şaibeli para.



İMAMOĞLU HANGİ İŞ ADAMINDAN ÇUVAL DOLUSU PARA ALDI? KURYE MURAT ONGUN...



Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.





PARADAN KULE YAPTILAR: BAŞROLDE İMAMOĞLU'NUN KASASI VE MÜDÜRÜ



Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile birlikte balya balya TL ve balya balya 'euro'lardan kule yaptığı görüntülendi.