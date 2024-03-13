CHP'de 'Kemalciler' kazan kaldırdı! İmamoğlu'nun 'SÖZCÜ'süne 'Kılıçdaroğlu' baskını... "Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın"







Sözcü TV'nin önündeki protestoda şu ifadeler kayıtlara geçti;



Partimizin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 2023 genel seçimlerinden itibaren haksız eleştirilerle iftira atan, itibarsızlaştırma operasyonunu kendisine görev edinmiş başta Fatih Portakal olmak üzere bu tür provokasyonlara sığınan tüm isimlere, gazetecilik adı altında yapmış oldukları ağır söylemlere karşı sabrımızın kalmadığını bildirmek amacıyla burada toplandık.



İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN: BİZLER SATMAYIZ, SATIN ALINMAYIZ



25 milyon seçmenin güvenerek arkasında durup oy verdiği 7. Genel Başkanımıza karşı nefret suçu işleyerek halkı kin ve nefrete teşvik etmektesiniz. Bizler satmayız, satın alınmayız.