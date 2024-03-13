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CHP'de 'Kemalciler' kazan kaldırdı! İmamoğlu'nun 'SÖZCÜ'süne 'Kılıçdaroğlu' baskını... "Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın"

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup CHP'li, Ekrem İmamoğlu'nun medya üssü SÖZCÜ TV'ye baskın düzenlendi. "Hak, hukuk, adalet"  ve "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde slogan atan CHP'liler, İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ı protesto etti. Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane bülbüllerini "Bizler satmayız, satın alınmayız" diyerek yerden yere vuran Kemalci CHP'liler "Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın" diyerek gözdağı verdi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 19:37 Güncelleme 13 Mart 2024, 19:55
CHP’de ’Kemalciler’ kazan kaldırdı! İmamoğlu’nun ’SÖZCÜ’süne ’Kılıçdaroğlu’ baskını... Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın

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CHP'de patlak veren 'DEM' krizi sonrası sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu cephesi açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

Kılıçdaroğlu ise CHP içindeki Ekremci kliği "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımlayıp "Kimse beni susturamaz ve sindiremez" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.




FATİH PORTAKAL: TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının altında hiç şüphesiz İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ın şahsını hedef alan sözleri yatıyor.



Bilindiği üzere Portakal, CHP'deki 'DEM' kaosu sonrası "Burcu Köksal'ın talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" demişti.




KEMALCİLER İMAMOĞLU'NUN 'SÖZCÜ'SÜNÜ BASTI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup CHP'li, Ekrem İmamoğlu'nun medya üssü SÖZCÜ TV'nin binasının önünde toplandı.

"Hak, hukuk, adalet" ve "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde slogan atan CHP'liler, İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ı protesto etti.

İmamoğlu'nun 'SÖZCÜ'süne 'Kılıçdaroğlu' baskını!



"KILIÇDAROĞLU'NA ATTIĞINIZ İFTİRA ZİHİNSEL KİRLİĞİNİZDİR"

Grubun sözcüsü "Sayın Kılıçdaroğlu'na attığınız iftira sizlerin zihinsel kirliliğinizdir" diyerek hem Portakal'a hem de Ekremci medyaya sert tepki gösterdi.




Sözcü TV'nin önündeki protestoda şu ifadeler kayıtlara geçti;

Partimizin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 2023 genel seçimlerinden itibaren haksız eleştirilerle iftira atan, itibarsızlaştırma operasyonunu kendisine görev edinmiş başta Fatih Portakal olmak üzere bu tür provokasyonlara sığınan tüm isimlere, gazetecilik adı altında yapmış oldukları ağır söylemlere karşı sabrımızın kalmadığını bildirmek amacıyla burada toplandık.

İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN: BİZLER SATMAYIZ, SATIN ALINMAYIZ

25 milyon seçmenin güvenerek arkasında durup oy verdiği 7. Genel Başkanımıza karşı nefret suçu işleyerek halkı kin ve nefrete teşvik etmektesiniz. Bizler satmayız, satın alınmayız.



"SİNİR UÇLARIMIZLA OYNAMAYIN"

13 yıl boyunca bizleri temsil eden 7. Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu hakkında olduk olmadık her türlü hadsizliği kendisine hak gören, bizim sinir uçlarımızla oynayan, bizler sustukça kendini kahraman gören Fatih Portakal ve tarafsızlık ilkesini yitiren tüm gazetecileri şiddetle kınıyoruz.

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