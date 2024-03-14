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Son dakika: MSB'den Z raporu! 3 ayda 582 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB kaynaklarından yapılan açıklamaya göre son bir haftada 63 terörist etkisiz halde getirilirken, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 582 terörist öldürüldü.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 12:08 Güncelleme 14 Mart 2024, 12:41
Son dakika: MSB’den Z raporu! 3 ayda 582 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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İşte MSB'den yapılan o açıklama:

Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde Habur Hudut sınır karakoluna 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 138 şahıs yakalandı. 2861 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak 2024'ten bugüne hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1747'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenenlerin sayısı 34 bin 447 olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-35 konusunda ödenen parayı geri almak için görüşmelerin devam ettiğini ve bu aşamada KAAN'a odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının bir sonraki toplantısının nisan ayının sonunda Atina'da gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Bakanlık kaynakları, İngiltere'den talep edilen EUROFİGHTER uçak teminine yönelik girişimlerin Birleşik Krallık ve Alman yetkililer ile görüşmelerin sürdürüldüğünü olumlu sonuç alınacağına inandıklarını söyledi.

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