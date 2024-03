CHP'deki para sayma skandalına çarpıcı yorum: CHP kirli para kulesini "peçete kağıdıyla" örtmeye çalışıyor

Görüntülerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu belirtilen danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in yanı sıra

Ekrem İmamoğlu ile Ali Gül (Mavi kravatlı)



Sehpada yemek yiyen Fatih Keleş'in karşısındaki Takım elbiseli kişinin önceki dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas olduğu



İkilinin etrafında gidip gelen gencin ismi ise Can Poyraz olduğu belirtildi. Can Poyraz'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı eski basın danışmanı ve Canan Kaftancıoğlu'nun özel kalemi rolünde olduğu aktarıldı.



Masada oturan kişinin ise Turan Taşkın Özer'in elemanı olduğu söylendi. Ofisin sahibi Turan Taşkın Özer aynı zamanda CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.