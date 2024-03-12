Ekrem İmamoğlu şaibeli "kasası" Fatih Keleş'i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın genel müdürü çıktı

OKLAR EKREM İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi. "İmamoğlu ve "Sözcüsü" Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda uzun süre sessiz kaldı. İmamoğlu Keleş'ini savundu KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM

Nihayet bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu. İmamoğlu şunları öne sürdü: "Seçime 20 gün kala, İstanbul CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratırız nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..." SORULAR YİNE YANITSIZ KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası "Paralar kimden geldi kime gitti?", "Keleş'in orada ne işi var?", "İBB'nin kaynakları ile CHP'ye bina mı alındı?" sorularına yine yanıtsız kaldı. İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı! YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI: BU KEZ EURO!

Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'lilerin bu kez balya balya euro saydıkları görüldü.

PARA SAYAN KİŞİLER ARASINDA İMAMOĞLU İNŞAATIN GENEL MÜDÜRÜ ÇIKTI

İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ RÜŞVET İZİ

Öte yandan CHP'nin satın aldığı il başkanlığı binasının müteahhidi Ali Gül'ün ocak ayında yine CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı. Söz konusu rüşvet operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Müteahhit Ali Gül tutuklandı. CHP'de 15 milyon TL'lik şaibe! Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından önce A Haber' konuşan Sabah Yazarı Mahmut Övür ortada büyük bir şaibenin olduğuna dikkat çekerek kritik sorular sordu.

PARA NEDEN YASAL YOLLARDAN GİTMEDİ?

Övür şu ifadeleri kullandı: "Şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. CHP en son kurultay ve İstanbul Kongresi öncesi siyaset kulislerinde konuşulan ve medyaya yansıyan para ilişkileri ister istemez fotoğrafa baktığımız zaman şüphe uyandırıyor. Bu kadar büyük bir paranın CHP'liler tarafından götürülüp verilmesi… Hukuken işin başka boyutları da var. Bir bina alınıyorsa o paralar yasal yollardan neden gitmedi diye sorular da var.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş Akla gelen şey şu; Bu paraların kaynağı ne nereden geldi bu paralar? Bağışla falan deniyor ama büyük ihtimal bu İBB'nin kaynaklarından geldi. Orada Fatih Keleş ismi varsa şüphe uyandıran şeyler vardır bunu 2020 Ağustos ayında yazdım. Keleş'in İmamoğlu'nun para ilişkilerini yöneten bir isim olduğu biliniyor. Beylikdüzü'nden beri böyle bir ilişki var ve "kasası" olarak nitelendiriliyor. İster istemez şüpheye düşüyorsunuz bu fotoğrafı gördüğünüz zaman. PARA KAYIT ALTINA ALINDI MI?

Burada cevaplanması gereken çok soru var. Bu para nereden geliyor. Bağış deniyor. Bağış yasal yollardan kayıt altına alındı mı? Bu para neden banka üzerinden gönderilmedi? Bunların hepsi sorulması gereken ve cevaplanması gereken sorular. Verdikleri cevap bunlara yetmiyor. Garip şeyler var. Bavullarla götüreceksin büroda teslim edeceksin. Niye banka yoluyla göndermediler? Bu bağış geldiği zaman neden kayda girmedi girdiyse ortaya koysunlar.