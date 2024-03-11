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Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum "operasyonu" bozdu!

Yerel seçimler yaklaşırken CHP yandaşları algı operasyonlarına hız verdi. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dün katıldığı programda Gazze ile ilgili bir soru Habertürk tarafından engellendi. Ekrem İmamoğlu yandaşları Habertürk'ün engelini Murat Kurum'a yıkmaya çalışarak kirli bir kampanya yürüttü. Daha sonra soru sormak isteyen genci yanına alan Kurum algı operasyonunu bozarak gencin sorusuna yanıt verdi ve o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:12 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:15
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!

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Türkiye yerel seçimlere giderken CHP yandaşları ve "siyaseti dizayn" etmek isteyen eller kirli operasyonlarına hız verdi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum dün Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir, Ne Değildir" isimli programa katıldı.

GAZZE SORUSUNA "HABERTÜRK" ENGELİ
Özellikle 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde muhalefetin sözcülüğünü üstlenen "Siyaseti dizayn ediyoruz" açıklamaları yapılan Habertürk, Murat Kurum'a yöneltilen "Gazze" sorusunu engelledi.

Genç bir kız Murat Kurum'a seçimi kazanması halinde Filistin ve Gazze için ne yapacağını sormak istedi.

Genç sorusunu tamamlamadan arkadan "Bu olmaz, alabilir miyim mikrofonu" sesi yükseldi. Programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy da "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen" diyerek soru sorulmasına izin vermedi.

Habertürk Murat Kurum'a sorulan soruyu engellediHabertürk Murat Kurum'a sorulan soruyu engelledi

CHP YANDAŞLARI MURAT KURUM'U HEDEF ALDI
Habertürk'ün engeli sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' yandaşları Murat Kurum'u hedef alarak kirli bir operasyona başladı.

Gazze sorusunun Kurum'un talebiyle sansürlendiği ima eden yayın organları attıkları başlıklarla algı yürüttü.

MURAT KURUM OPERASYONU BOZDU
CHP yandaşları söz konusu görüntülerin üzerinde tepinirken Murat Kurum, Habertürk'ün başlattığı İmamoğlu ekibinin köpürttüğü operasyonu bozdu.

Canlı yayın sonrası Kurum o genç ile bir araya geldi ve sorusuna cevap verdi.

Murat Kurum "operasyonu" bozdu!

"GENÇLER SORACAK BİZ CEVAPLAYACAĞIZ"
O anları sosyal medya üzerinden paylaşan Murat Kurum, "Canlı yayın sırasında bir genç kardeşimiz istediği soruyu soramadı. Program sonrasında, kardeşimizle görüştüm. Sorusunu sordu, ben de cevapladım. Gençler soracak, biz cevaplayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu soruyu canlı yayında sormanı isterdim diyen Kurum genç kızın sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gazze bizim kutsalımız. Kudüs bu manada bizim her gün üzüntüsünü yaşadığımız ve oradaki yavrularımız için oradaki kardeşlerimiz için üzüldüğümüz bir taraftan da ağladığımız. Bu acıları hep birlikte 85 milyon olarak çektimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dünyanın gözleri önünde bir zulüm, soykırım yaşanıyor. Annesi ve babası ile oynayamamış çocuklar bombalanıyor katlediliyor. Bu zulmün durması bitmesi için hep birlikte dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlamda yapılması gereken her türlü girişimi yapmak suretiyle her türlü mücadeleyi ortaya koymak suretiyle biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşacak. Elbet bir gün oradaki yavrularımızın yüzü gülecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla oradaki kardeşlerimiz için bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz."

"HABERTÜRK EKREM'E ÇALIŞIYOR"
Yaşananlar sonrası Habertürk'e tepkiler yükseldi. Sabah Yazarı Dilek Güngör, "Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu'na çalıştığı dün gece Mehmet Akif Ersoy'un 'Nedir ne değildir' programıyla tescillendi." ifadelerini kullandı.

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