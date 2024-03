Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum "operasyonu" bozdu!

MURAT KURUM OPERASYONU BOZDU

CHP yandaşları söz konusu görüntülerin üzerinde tepinirken Murat Kurum, Habertürk'ün başlattığı İmamoğlu ekibinin köpürttüğü operasyonu bozdu.

Canlı yayın sonrası Kurum o genç ile bir araya geldi ve sorusuna cevap verdi.

"GENÇLER SORACAK BİZ CEVAPLAYACAĞIZ"

O anları sosyal medya üzerinden paylaşan Murat Kurum, "Canlı yayın sırasında bir genç kardeşimiz istediği soruyu soramadı. Program sonrasında, kardeşimizle görüştüm. Sorusunu sordu, ben de cevapladım. Gençler soracak, biz cevaplayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu soruyu canlı yayında sormanı isterdim diyen Kurum genç kızın sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gazze bizim kutsalımız. Kudüs bu manada bizim her gün üzüntüsünü yaşadığımız ve oradaki yavrularımız için oradaki kardeşlerimiz için üzüldüğümüz bir taraftan da ağladığımız. Bu acıları hep birlikte 85 milyon olarak çektimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dünyanın gözleri önünde bir zulüm, soykırım yaşanıyor. Annesi ve babası ile oynayamamış çocuklar bombalanıyor katlediliyor. Bu zulmün durması bitmesi için hep birlikte dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlamda yapılması gereken her türlü girişimi yapmak suretiyle her türlü mücadeleyi ortaya koymak suretiyle biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşacak. Elbet bir gün oradaki yavrularımızın yüzü gülecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla oradaki kardeşlerimiz için bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz."