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    • Güncel
    • 14.02.2022 13:13
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    • 14.02.2022 13:20
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    Takvim.com.tr'nin "Muharrem Sarıkaya görevine dönecek" iddiası doğru çıktı! Tokatçı Sarıkaya haftalar sonra köşe yazısı yazdı

    Habertürk yazarı fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya, gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Sarıkaya göstermelik bir istifa ile sessizliğe gömüldü. Takvim.com.tr ise bunun bir soğutma taktiği olduğunu, Muharrem Sarıkaya'nın belli bir süre sonra Habertürk'teki görevine devam edeceğini duyurmuştu. Tokatçı Muharrem Sarıkaya bugün "İkinci şans" başlığıyla köşesinde yazılarına yeniden başladı. Sarıkaya'nın yazısında "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu." ifadeleri dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Sarıkaya dönecek dedik döndü!

    Habertürk yazarı fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya, gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Sarıkaya'ya yönelik tepkiler yükseldi.

    Ses teknisyenine canlı yayında tokat!

    Habertürk'ten yapılan açıklamada "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı" denildi. Sarıkaya'nın Habertürk TV'deki programına ve Habertürk'teki yazılarına devam edip etmeyeceği hakkında ise bilgi verilmedi.



    TAKVİM YAZDI: 90 GÜN İZİN VE GÖREVE DÖNECEK İDDİASI
    Takvim.com.tr olarak 12 Aralık'ta bunun bir soğutma taktiği olduğunu, tokatçı Muharrem Sarıkaya'nın göreve geri döneceğini yazmıştı.



    Haberimizde "Habertürk koridorlarından sızan iddialara göre Muharrem Sarıkaya '90 gün izne' çıkartıldı. Habertürk'ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya'nın 90 günlük 'bu zorunlu izin' sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı yönünde." ifadelerine yer vermişti.



        İddiamız doğru çıktı, Muharrem Sarıkaya bugün itibarıyla Habertürk'teki yazılarına geri döndü.

        KENDİNİ HAKLI ÇIKARDI MASUMA YATTI CİNER'DEN DESTEK ALDIM DEDİ
        Muharrem Sarıkaya'nın "İkinci şans" adlı yazısında önce özür dileyip sonra kendini aklamaya çalışması, Ciner Grubu'na destekleri için teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

        İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır.

        Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa yapıldı.

        Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim.

        Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim...

        Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım.

        Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…

        Gazetecilikten başka hiçbir işi olmayan, 43 yılını sadece yazmakla geçiren bir yazar için yazılarından uzak kalmanın ne demek olduğunu biliyorum.

        Bu süreçte tesellim, bireyi olmaktan gurur ve onur duyduğum Türk insanının bağrının ve vicdanının ne denli güçlü olduğunu da bana bir kez daha göstermesiydi.

        Yolda, otobüste, metroda, trende; o kadar çok mesaj ve telefon aldım ki…

        Kimi, "Defalarca özür diledin, buna rağmen hak etmediğin ölçüde küfür ve linçle karşılaştın; bu kadarı da fazla ama…" dedi...

        Bazıları, "Bunlara karşı, ne yanıt verdin, ne dava açtın; hoşgörülü davrandın... Yazılarına başla…" cümleleri ile yaklaştı.

        Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu.

        Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…

        İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum.

        Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…

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