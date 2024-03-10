İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 33 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:
Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
📌Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları,
📌Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri,
📌Terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve
📌İllegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
📌4️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌2️⃣ adet ruhsatsız tüfek,
📌Çok miktarda döviz,
📌Çeşitli yaşam malzemeleri ile
📌Çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle