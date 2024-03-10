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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 33 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sakarya'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-11 operasyonlarında 33 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 08:48 Güncelleme 10 Mart 2024, 08:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 33 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
📌Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları,
📌Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri,
📌Terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve
📌İllegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌4️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌2️⃣ adet ruhsatsız tüfek,
📌Çok miktarda döviz,
📌Çeşitli yaşam malzemeleri ile
📌Çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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